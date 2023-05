Yanina Latorre durísima contra la Negra Vernaci que la tildó de Yarará: "No servís para nada"

Yanina Latorre fue letal con Elizabeth, la Negra Vernaci luego de que la periodista la apodara "Yarará". La locutora aseguró que a la panelista no le gusta verse opacada por el resto de sus compañeras y que se considera más importante que el propio programa.

Evidentemente molesta, Yanina Latorre recogió el guante y expresó: "Pobre la Negra, en el fondo me da lástima la obsesión que tiene. Habla más de ella que de mí, no se lleva bien con nadie. Creo que tiene el resentimiento de las que les pasó el cuarto de hora, ya nadie la nombra".

Negra Vernaci.

"La única Yarará sos vos que criticas a la gente por ideología, después me mandas mensajitos de que tenes buena onda y me mandas selfies con mi mamá. A mí me gusta todo lo que le suma al programa, yo me considero tan grosa que no compito con nadie y cada una ocupa su lugar y está para algo. Yo lo que combato es la mentira, la traición y todo lo que no le suma al programa", agregó Yanina con vehemencia.

"Hacé algo para que te nombren por tu laburo, no por hablar mal de otras mujeres reina, no servís para nada", lanzó Yanina con su clásica acidez a la hora de responder a quienes la critican. Las demás angelitas y el conductor de "LAM" la escucharon en silencio.

Yanina Latorre.

Yanina Latorre continuó su descargo

Como si eso fuera poco, Yanina describió a la Negra Vernaci como "pedazo de mierda", lo que sorprendió a Ángel de Brito que le repreguntó casi sin poder creer lo que decía la panelista: "¿Cómo?".

"Pedazo de mierda, a cada una que me diga 'yarará', yo le digo pedazo de mierda", cerró Yanina Latorre cansada de que le pongan ese apodo por su forma de decir las cosas sin filtro.