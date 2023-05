La China Suárez se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de su escandalosa ruptura con Rusherling, la actriz fue vinculada en más de una oportunidad con varias personalidades, tales como el empresario Rodo Lamboglia y durante este fin de semana con el tiktoker Lauty Gram, Marcos Ginocchio, Wos y la lista asciende.

Tras estas especulaciones que siguen dando de qué hablar en los programas de espectáculo, la actriz puso el grito en el cielo y realizó varios descargos desde su cuenta de Instagram, apuntando contra Guillermo Coppola y ahora va por más, al tener la intención de llevar a juicio a Yanina Latorre por 30 millones de pesos, por difamación, daños y perjuicios.

La China Suárez

"¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla y que quede ahí, en el aire.’’ escribió la China Suárez muy enojada a través de sus historias.

El descargo de la China Suárez

Y continuó: "Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un señor de 60 años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono porque así me manejo yo", explicó la actriz sobre los rumores en la que se encuentra envuelta.

Yanina Latorre le respondió muy picante a la China Suárez por la demanda de 30 millones de pesos

Luego de enterarse sobre intención de la China en querer demandarla por 30 millones de pesos, Yanina Latorre no dudó en contestarle en LAM: “Si estás desesperada por guita, Chinita, amora, a seguir levantando tipos millonarios en Miami que a mí no me sacás 30 palos ni muerta. Ni muerta me los sacás”, expresó sin filtros.

Yanina Latorre

Y añadió muy picante la panelista: “Bueno, no es el novio, es el garche, es el que le da laburo y le paga los pasajes. Desde el Wandagate fue el que le dio todo el laburo”, concluyó la ''angelita''.

D.M