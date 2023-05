La fiesta Bresh del sábado dejó la picante coincidencia entre la China Suárez y Wanda Nara, las dos rivales a muerte que dejó el Wanda Gate en octubre del 2021.

Sobre este inesperado encuentro, en la cual, según LAM, ninguna sabía que iba ir la otra, la China Suárez había querido tener un acercamiento a Wanda Nara y aprovechar para saludar en medio de la efervescencia de la fiesta.

“Gente que estuvo dice que la China Suárez tenía como una intención de acercarse y hasta saludarla”, comentó Yanina Latorre en LAM. La angelita aclaró que ese saludo nunca ocurrió porque “Wanda nunca giró, pero ella (China Suárez) buscaba y buscaba”, remarcó.

Wanda Nara y China Suárez.

“Hubiera sido una mala idea”, agregó Ángel de Brito a las declaraciones de la angelita. “Cuando llegaron las dos, los organizadores de la fiesta pusieron seguridad cerca por las dudas… Le arruinaron la noche a los de seguridad”, comentó el presentador.

Yanina Latorre sobre el supuesto beso de la China Suárez con Lauty Gram

Varios videos de la actriz en la Bresh circularon por las redes sociales en la que baila y perra con su grupo de amigos y hasta con la actriz Valeria Zenere. Pero, surgieron varias versiones sobre un supuesto chape de María Eugenia Suárez con Lauty Gram.

China Suárez.

“Varias personas del evento dijeron que la China Suárez habría estado chapando Lauty (Gram). A los que les pregunté, me dijeron que no la vieron chapar. Romina Uhrig me dijo que sí estaba con él pero que no la vio chapar”. comentó Yanina Latorre.

La panelista sumó que a Romina Uhrig también le habían dicho que vieron a la China Suárez chapar con Lauty Gram.

S.A.