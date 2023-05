Como bien lo dijo Ángel de Brito en Twitter, la nueva amistad entre Yanina Latorre y Viviana Canosa “es la reconciliación menos esperada” y más polémica del showbiz nacional.

La famosa angelita, conocida por hacerse enemigos en el medio con facilidad, odiada y amada por muchos, hizo las paces con la picante Viviana Canosa. Yanina Latorre hace parte del selecto equipo de “El Observador”, el nuevo programa de radio que estrenó el lunes 1 de mayo.

Yanina Latorre, Ángel de Brito y Viviana Canosa.

La foto impensada llegó desde la cabina de Nueva Radio en 107.9 con Yanina Latorre y Viviana Canosa juntos y en el medio Ángel de Brito, los tres con opiniones contrapuestas, que hoy convergen en el mismo lugar.

En el segundo programa, Canosa se sentó en medio de Ángel de Brito, invitado por Yanina Latorre y tuvieron un ida y vuelta muy interesante. La angelita ya veía venir esa reconciliación casi forzada por el trabajo, pues le debe hacer el paso a Canosa.

El Observador.

La mesa de trabajo se puso picante al aire: "Ángelito es muy rencoroso", afirmó Canosa. "Vos también. Me has reprochado en WhatsApp", apuntaló Yanina contra Canosa. De Brito le sacó en cara a la famosa periodista que tiene bloqueados a los dos y en particular a Yanina que la bloqueó hasta de Twitter. "Desbloqueanos", "Vos te hacías la diva", agregó.

La charla íntima entre Yanina Latorre y Viviana Canosa

La charla de Yanina Latorre y Viviana Canosa en el pase de “El Observador” fue bastante picante. “Me prometí que al próximo que aparezca le doy. Pero tengo que verlo y que me den ganas de tirarlo contra la pared”, respondió Canosa a la exclamación de Yanina al saber que su amiga lleva vario tiempo sin nadie a su lado.

"La gente cree que somos tres mafiosos y me dicen: ¿Te saludo en la radio?", comentó Yanina Latorre mientras cambiaban un poco el tema de la vida sexual y la abstinencia en la que se encuentra Viviana Canosa.

S.A.