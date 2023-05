Pampito liquidó a Yanina Latorre y culpó a Wanda Nara: "Soy un boludo porque caí"

Wanda Nara usualmente es el centro de atención en las redes por sus polémicas, pero esta vez, la pusieron en medio del conflicto entre Yanina Latorre y Pampito. Todo comenzó porque el panelista contó en Intrusos la tarde del jueves que el auto en el que se trasladaba la empresaria, había atropellado a un motociclista y que ella había bajado del vehículo para ayudarlo. Además, mostró algunas imágenes del momento.

Pero Wanda no se quedó callada y salió a desmentir a Pampito: "No choqué para nada. Vi que un auto atropelló al motociclista y lo ayudé, pero nada más. No tuve nada que ver". Luego hablaron sobre el tema en LAM y Yanina Latorre apuntó: "Se subió la foto y en lugar de averiguar o llamar, Pampito dijo que había chocado. Me pareció irresponsable porque me preocupé y la llamé, pero no sabía de qué estaba hablando".

Primer Tweet de Pampito.

Cuando vio esto, Pampito decidió responderle en su Twitter: "Hola @yanilatorre ¿todavía no sabes cómo se maneja Wanda Nara? Lo conté con la mejor buena leche, ¿de dónde te creés que saqué la foto y la info? No levanté nada de las redes. Te cuento, soy un boludo porque caí. Pero no inventé nada, ni lo saqué de las redes".

Últimos tweets de Yanina y Pampito.

Pero sin querer confrontarlo, Yanina contestó con honestidad: "No te pegué Pampito. No sé qué querés decir... ¿Cómo se maneja Wanda? Yo vi la foto y le escribí, ¿en qué caíste?". Sin embargo, esto ofendio más a Pampito que cerró la discución escribiendo: "Creo que sabés cómo trabajo. No soy para nada irresponsable y no doy información sin chequear. La foto y la info me llegó del lado de Wanda. Y en Intrusos lo conté con buena onda. Se ve que su intención era quedar como una heroína y esa fue la mejor manera para que se viralice".

¿Qué dijo Wanda Nara tras el accidente?

Ante la difusión de las imágenes de la empresaria junto a un accidente en medio de Avenida Libertador, Wanda Nara aclaró que no fue su auto el que chocó la moto, sino que ella sólo bajó para ayudar a la persona.

"Yo iba camino a Martínez, el accidente fue de la otra mano. Vimos el impacto y con mucha precaución, me bajé", dijo la mediática en su cuenta oficial de Instagram.

La foto que se viralizó.

Wanda Nara tranquilizó a sus seguidores y aclaró qué ocurrió: "Era un hombre mayor que, según lo que me pudo decir, su moto se resbaló. Nada tenía que ver con el auto que venía yo. Esperé que llegara en una ambulancia. Porque decían que mi auto estaba involucrado, nada que ver. Hice lo que hubiese hecho cualquiera".