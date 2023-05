Yanina Latorre fue lapidaria con Georgina Barbarossa por defender a Jey Mammón

Yanina Latorre no se calla nada y opina con total honestidad sobre los diferentes temas. En esta oportunidad, no se la dejó pasar a Georgina Barbarossa, que intentó defender a Jey Mammón luego de ser denunciado por abuso sexual por Lucas Benvenuto. Hace algunos días, el humorista volvió a estar en medio del escándalo por un televidente de La Peña de Morfi que mostró un cartel pidiendo por su vuelta a la conducción. A raíz de este episodio, en LAM le preguntaron cómo vivió ese momento.

Con respecto al episodio, Georgina Barbarossa opinó y defendió a Jey Mammón. "Yo no creo que Jey sea un violador. Creo que se mandó un moco, salió con un chico más joven... También era otro paradigma. Sí, se mandó un moco, pero sinceramente creo que hay que dejar el tema un poco. Dejémoslo a Jey tranquilo", respondió la conductora con contundencia.

Yanina Latorre en LAM

Posteriormente, siguió opinando del tema y agregó: "Si lo queremos, tenemos que dejarlo tranquilo para que él pueda volver a trabajar, poner sus cosas en orden, su corazón en orden, la ley en orden y volver a trabajar de una u otra forma". Entonces, frente a los dichos de la actual conductora de La Peña del Morfi con respecto a Jey Mammón, Ángel de Brito, el conductor de LAM, expresó su indignación.

"Georgina se golpeó a la mañana antes de dar la nota... pero lo fulminó hace dos notas atrás, barbaridades dijo, y ahora hay que dejarlo en paz. ¿Es la misma Georgina?", dijo Ángel de Brito luego de ver la nota de Georgina Barbarossa y recordó que la conductora había opinado tajantemente sobre el escándalo. Yanina Latorre no se quedó atrás y también atacó a la conductora por defender a Jey Mammón.

Georgina Barbarossa junto al equipo de A La Barbarossa

"Me mató el 'se mandó un moco'. Chicos, el abuso no es mandarse un moco", dijo Yanina Latorre, apuntando contra Georgina Barbarossa por sus polémicos dichos acerca de Jey Mammón. Luego, Ángel de Brito siguió con su acidez y sentenció: "Georgina cuando le dice a nuestro cronista 'dejémoslo en paz' le aviso que Telefe lo echó, por eso ella está conduciendo La Peña. ¿Estaba chupada Georgina? Tampoco es que es amiga de toda la vida".

Yanina Latorre y Ángel de Brito se reconciliaron con Viviana Canosa

Como bien dijo Ángel de Brito en Twitter, la nueva amistad entre Yanina Latorre y Viviana Canosa "es la reconciliación menos esperada" y más polémica del showbiz nacional. La famosa angelita, conocida por hacerse enemigos en el medio con facilidad, odiada y amada por muchos, hizo las paces con la picante conductora.

Yanina Latorre hace parte del selecto equipo de El Observador, el nuevo programa de radio que estrenó el lunes 1 de Mayo. La foto impensada llegó desde la cabina de Nueva Radio 107.9 con la angelita y Viviana Canosa juntos y en el medio Ángel de Brito, los tres con opiniones contrapuestas, que hoy convergen en el mismo lugar.

Yanina Latorre y Ángel de Brito se reconciliaron con Viviana Canosa

En el segundo programa, Canosa se sentó en medio de Ángel de Brito, invitado por Yanina Latorre y tuvieron un idea y vuelta muy interesante. La angelita ya veía venir esa reconciliación casi forzada por el trabajo, pues le debe hacer el paso a Canosa.

La mesa de trabajo se puso picante al aire: "Ángelito es muy rencoroso", afirmó Canosa. "Vos también. Me has reprochado en Whatsapp", apuntaló Yanina contra Canosa. De Brito le sacó cara a la famosa periodista que tiene bloqueados a los dos y en particular a Yanina que la bloqueó hasta de Twitter. "Desbloqueanos", "Vos te hacías la diva", agregó.

