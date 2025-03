Yanina Latorre filtró una imagen comprometedora de Wanda Nara y generó enojo: “Se calentó”

Ayer durante el partido de Argentina, Wanda Nara se apersonó en el Monumental junto con su jefe Darío Turovelzky. La modelo compartió una serie de postales de la victoria de la albiceleste, sin esperar que Yanina Latorre lo hiciera también.

La angelita publicó una serie de fotografías no autorizadas en donde se la puede ver a la expareja de Mauro Icardi inflando los cachetes y captada in situ con una pose que no la favorecería. Esto hizo la enojar y Yanina dio a conocer los detalles de su nueva contienda en redes sociales.

Yanina Latorre y Wanda Nara

Yanina Latorre filtró una imagen comprometedora de Wanda Nara que la hizo enojar

Yanina Latorre ayer, durante el partido Argentina-Brasil, publicó una seguidilla de imágenes de Wanda Nara desde el VIP de la cancha de River Plate. A pesar de que la empresaria de cosméticos tiene bloqueada a la angelita, de igual forma habría podido acceder al material vía una presunta cuenta secundaria o mediante conocidos suyos.

Acto seguido, según explicó la conductora, Wanda se enojó con ella. Sin embargo, su furia no impidió que Yanina mantuviera publicadas las fotos. Se trata de tres momentos en donde se la ve a la madre de cinco concentrada observando el juego hombro a hombro con el productor de Paramount y Telefe, Darío Turovelzky.

Las historias de Instagram de Yanina Latorre que hicieron enojar a Wanda Nara

A los pocos minutos que elevó la imagen a la red supo que Wanda Nara se habría molestado con su accionar. “Apareció Wanda que me tiene bloqueada. Se calentó", anunció la esposa de Diego Latorre en sus historias de Instagram dando a entender que la empresaria le hizo saber su enfado.

Previamente Yanina Latorre había publicado un video en donde se la podía ver a Wanda desde una exclusiva platea arengando a la Scaloneta. “Wanda y Darío en el estadio ¿Se vendrá algo con ella en Telefe, como anunció en sus historias?”, se preguntó la mano derecha de Ángel de Brito mientras podía verse a la empresaria y al creador de contenido juntos en el partido de eliminatorias para el Mundial 2026.

Yanina Latorre filtró una imagen comprometedora de Wanda Nara y generó enojo. La angelita estrella mostró a la novia de L-Gante durante la noche de este martes 25 y desató la furia de la mediática. Bajo el argentinismo “se calentó”, la madre de Lola y Dieguito dio a conocer cuál fue la reacción de Wanda al ver su foto desde el VIP de la AFA.

C.G.