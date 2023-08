Yanina Latorre recordó su pelea con Débora D'Amato: "Me trató de loca"

Yanina Latorre habló sin tapujos en LAM sobre la antigua discusión con Débora D'Amato quien era su amiga y de toda su familia.

La distancia se da cuando estalló el escándalo de la infidelidad de su marido, Diego Latorre, con Natacha Jaitt.

En ese momento, se descubrieron una serie de mensajes entre el ex futbolista y la mediática que hicieron estallar la polémica en la televisión de tal forma, que Yanina Latorre debió dar explicaciones sobre su vida íntima y familiar en LAM, cuando ella lo eligió.

Qué pasó entre Débora y Yanina Latorre

En el marco del juicio que llevará adelante Jorge Rial contra Luis Ventura por exponer a su hija en TV, Yanina Latorre contó su propia experiencia. "A Diego lo están llevando de la nariz. Débora D'Amato era una de nuestras amigas más cercanas. Laburaba con Jorge y para sumar puntos con el jefe, le tira a Diego la línea de que si se siente bien al otro día en Intrusos, el tema queda en el pasado", dijo la conductora interina de LAM cuando aseguró que en el ciclo que conducía Jorge Rial hablaron del tema de su separación durante meses.

"Débora le dice: 'No le cuentes a Yanina, porque Ángel se va a poner en llamas'... Acá nunca nadie, ni Lucas, ni Ángel, ni la producción, nadie me mandó al frente para que hable de Diego... no hicieron un negocio de lo que me estaba pasando, me bancaron a full", agregó.

Luego, Yanina Latorre contó lo que sintió sobre Débora D'Amato, amiga de su marido desde hacía décadas. "Me sentí destratada por Débora. Ahí me entró una bronca infernal con Rial y D'Amato. A Débora D'Amato creo que le tiré más insultos que a cualquiera en mi vida. Porque la mina estaba re bien, era mi amiga, veía a mis pibes llorar, me veía a mí, veía a mi vieja... Encima, Débora y Diego son amigos de toda la vida, se conocen desde que tenían 18 años. Me trató de loca", disparó.