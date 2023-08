Yanina Latorre está casada con Diego Latorre hace muchos años, y parece que va a seguir así por un tiempo largo, ya que como pareja han atravesado momentos realmente difíciles. A pesar de las infidelidades del futbolista, la panelista pudo perdonarlo e intentar reconstruir su relación para proteger a su familia. Sin embargo, cada tanto tienen varios encontronazos y ella contó muchos detalles.

Fue en DDM, el programa de Mariana Fabbiani, que Yanina Latorre habló de estos temas. Estaban en una profunda charla donde se tocaron distintos temas, como la polémica de Jorge Lanata y Wanda Nara, por ejemplo. Pero la entrevista se fue direccionando a un lugar más personal y la panelista no tuvo problema en contar algunas intimidades de su relación con Diego Latorre.



Yanina Latorre y Diego Latorre

"A mi marido lo bloqueo de Whatsapp todos los días, es muy tóxico. A Diego le molesta todo lo que hago", comenzó con todo Yanina Latorre, que reconoció que cuando Diego Latorre se pone celoso, recurre a bloquearlo de Whatsapp hasta que se arrepienta. "¿Y después cuándo lo desbloqueas?", preguntó Mariana Fabbiani con curiosidad.

Con la honestidad que la caracteriza, Yanina Latorre reconoció que lo desbloquea cuando necesita algo de él. "Cuando necesito algo de cadetería que me olvidé y él me dice 'te convengo'". Rápidamente, Mariana Fabbiani le propuso una situación hipotética y lanzó: "¿Y si te bloquea él a vos?". "No, no se atreve. Lo bloqueo porque Diego está en una etapa en que está viejo, andropáusico y tóxico", contestó.

Yanina y Diego Latorre

"O sea, me voy a hacer una mamografía y me dice "Ah, ahora es mamografía... Mmm... Tenés un amante'. Ahí empiezo a putearlo", contó Yanina Latorre sobre los intensos celos de Diego Latorre.

Parece que estos celos son algo serio en la relación de Yanina Latorre y Diego Latorre, pues la panelista de Ángel De Brito contó que su esposo tiene un serio problema. "Hace 30 años que estamos casados y él cree que hay un amante que convive con nosotros dos, donde vamos está el amante", confesó.

NL.