Yanina Latorre y Jorge Rial estuvieron duramente enfrentados hace unos años atrás. Específicamente en 2017, cuando la panelista iniciaba trabajando en LAM y fue uno de sus peores años, además de que actualmente es una de las ‘’angelitas’’ más destacables por su personalidad sin filtros, lo cual la llevó a despacharse con todo contra el periodista, luego de quejarse contra varios medios por la interna familiar que tiene con su hija Morena Rial.

El primer conflicto estalló cuando Natacha Jaitt dio a conocer que fue amante de Diego Latorre y reveló información inesperada sobre gustos particulares entorno a la intimidad, y lo hizo publicando conversaciones privadas, la polémica explotó y durante varias semanas la familia de Yanina estuvo en el ojo de la tormenta.

Yanina y Diego Latorre

Todo surgió cuando invitaron a la panelista a una cena en Punta del Este y a su lado la tenía a Silvia D’Auro, les sacaron una foto a ambas mujeres y que no tardó en viralizarse. Lo que no esperaba Yanina era el mensaje que recibiría por parte de Rial: ‘’¿Cómo vas a explicar que eras amante de Córdoba? El arquero colombiano, se me cayó la bombacha, le tuve terror", empezó diciendo

Jorge Rial

En aquel entonces la ‘’angelita’’ se encontraba luciéndose en el Bailando y daba sus primeros pasos en el programa de espectáculos que hoy sigue siendo parte y al único que le dio un ‘’mano a mano’’ fue a Ángel de Brito, cuando Jaitt develó los detalles sobre sus encuentros con Diego Latorre.

Qué pasó entre Jorge Rial y Yanina Latorre

"Por seis meses reventaste a mi familia, mis hijos no podían prender la tele, mis hijos eran adolescentes y la gente los cargaba’’, comentó Yanina en contra de Jorge Rial y continuó: ‘’ Dieguito tenía 13 años, jugaba al fútbol y le decían de todo. Volvía a mi casa llorando’’, expresó, para después explicar que Débora D’Amato fue íntima amiga de su familia, pero quiso tener un punto a favor con el conductor, que termina convenciendo al marido de Yanina para dar una nota en el ciclo de Rial.

Al día siguiente, Diego habló de todo, pero no terminó ahí, ya que Jorge decidió ir por más y poner a Natacha frente a la cámara para que continuará contando: ‘’El tema no terminó, él ingenuamente creyó que eso era el fin del tema, pero obvio que no’’, comentó la angelita.

Finalmente, Yanina Latorre dejó en claro el fuerte odio que nació contra Débora D’Amato y Jorge Rial, y se refirió al constante conflicto que tiene el periodista con su familia y More Rial: ''¿Ahora se enoja porque durante 3 semanas hablaron de su familia? Por favor", expresó indignada

D.M