Yanina Latorre mostró el living de su casa decorado de Navidad: "Fascinada"

Yanina Latorre estuvo unos días sola en su casa ya que el resto de su familia viajó a Qatar a ver de cerca la Final del Mundial.

Por eso, como hoy llegan sus hijos, la panelista contó que quiso preparar el living de su casa para recibirlos con espíritu navideño.

"Nos pusimos las pilas y hay árbol. Rosa y Romina que son todo me ayudaron.Terminamos todo, armamos mi ciudad. Todo lo que yo tengo de Navidad que amo porque hoy llegan los chicos y hay que esperarlos con este espíritu navideño", comenzó contando Yanina Latorre.

Y concluyó: "Estoy fascinada con todo, todo, todo. Ahora hay que poner regalitos, a ver quién me manda. No, mentira, mi familia me tiene que regalar".

Yanina Latorre con sus hijos.

En el video que publicó Yanina Latorre, se podía ver primero un gran árbol de navidad con decoración color plata, contra un ventanal.

En la mesa ratona, cuatro adornos navideños y, en el hogar, dos botas y un Papá Noel colgando.

Por último, en los estantes, la panelista colocó varias casitas navideñas.

Yanina Latorre contó quién es la novia de su hijo y por qué no fue a Qatar

Yanina Latorre fue la conductora suplente de Ángel de Brito durante sus vacaciones y se puso al frente de LAM.

La periodista contó que sus hijos Dieguito y Lola Latorre viajaron a Qatar para encontrarse con Diego Latorre y disfrutar del partido de la Selección contra Países Bajos.

Lo cierto es que la conductora interina de LAM manifestó su preocupación y nerviosismo por esta gran aventura de sus hijos que también están acompañados por Felipe Ossana, el novio de Lola.

Yanina Latorre en familia.

Pero cuando contaba cuál era el periplo de sus hijos para llegar a Qatar, Yanina Latorre mencionó que Dieguito, su hijo menor, tiene novia que no pudo viajar con ellos. "Ella no va porque tiene mucho trabajo", dijo ante la consulta de las "angelitas". "Ella es una bomba, se llama Sol. Es modelo de alta costura, no sé si quiere que la nombre", agregó después.

Luego, Yanina Latorre reveló que mantuvo contacto con su consuegra, mamá del novio de Lola, quien fue la encargada de llevar a sus hijos hacia el aeropuerto. "Me mandó un mensaje la mamá de Felipe para agradecerme por el viaje", añadió Yanina Latorre.