Durante el fin de semana, Yanina Latorre contó mediante las redes sociales que había sufrido un accidente al momento que practica padel con sus amigas. La pelota impactó sobre su rostro y el golpe le provocó un moretón en la zona del ojo, pero en su relato también había revelado que su gran dolencia era en uno de sus pies, que se había golpeado durante sus vacaciones. Este dolor la llevó a consultar al médico, quien le confirmó su teoría.

Así fue el accidente que sufrió Yanina Latorre

"Para mí me quebré, me rompí y me fisuré uno de los deditos", fueron las palabras de Yanina Latorre el pasado domingo luego de actualizar cómo estaba del golpe que sufrió en el rostro. La panelista enfocó su relato en esta segunda dolencia que databa de varios días atrás, al momento que se encontraba en Miami.

Por este motivo, este lunes Yanina fue al médico y confirmó su teoría: está quebrada. "Dolor país. Tengo el dedo quebrado", informó la panelista de LAM, y se lo tomó con humor al agregar que deberían agunatarla ante esta situación.

Luego, con un video Latorre indicó que tenía el dedo del pie inmovilizado, motivo por el cual tenía que usar cierto tipo de calzado y mantener ciertos cuidados, realiza sesiones de kinesiología y de masajes para su recuperación, pero no dejará su trabajo, según indicó.

Como ya lo había relatado, la panelista indicó que se quebró el dedo trabajando pese a que se encontraba de vacaciones cuando sucedió. Es que fue al momento que estaba escribiendo una storie de Instagram sobre la cobertura que realizó sobre el escándalo de Mauro Icardi y Wanda Nara, mientras redactaba caminó por la casa y se golpeó el pie con un objeto.

En ese momento, el dolor fue intenso y si bien disminuyó con el paso de los días era constante y aparecieron moretones en la zona. Una vez en la Argentina, los días transcurrieron y continuó con malestar, lo que la llevó a realizar la consulta médica. Este martes le confirmaron que está quebrada.