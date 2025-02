La detención de Morena Rial abrió la puerta al debate sobre la crianza que le dio Jorge Rial y la manera de vivir que la mediática eligió, aún después de haberse convertido en madre de Francesco y Amadeo. A horas de ser liberada, Yanina Latorre analizó su situación y aseguró que “es una provocadora” que elige robar por no trabajar.

Después de haber estado detenida por una semana, por un robo con escruche, Morena Rial fue excarcelada gracias al accionar de su nuevo abogado, Fernando Burlando.

Morena Rial siendo trasladada

Yanina Latorre aniquiló a Morena Rial por su detención: “Es una provocadora y como no quiere laburar, afana”

Si bien Morena Rial fue excarcelada, pese a su imputación por ser partícipe de un robo a una casa, la causa sigue abierta y ella deberá cumplir con ciertos requisitos para mantener su libertad. Frente a esto, Yanina Latorre no dudó en analizar la situación y pegarle duramente a la hija de Jorge Rial.

“Morena Rial está detenida por robo en una dependencia de la Policía y todavía no se sabe qué va a pasar con ella. Hoy estuvo declarando”, había contado la panelista de LAM en El Observador, horas antes de que la hija del conductor fuera liberada.

En medio de los datos que aportó respecto a la situación judicial de Rial, la periodista señaló duramente que “es una provocadora, no terminó el colegio, no estudió una carrera. Ella no tiene ningún talento porque no hizo nada, quiere vivir de canje”.

Yanina se caracteriza por ser una de las figuras más picantes de la televisión argentina y decidió no callar pese al último enojo de Jorge Rial respecto de las críticas que le hicieron por el accionar de su hija.

No solo aseguró que es tan provocadora que hasta el padre se cansó, sino que agregó que “ahora está presa y le están vendiendo las redes sociales. Estamos hablando de una chica que está presa por robo, el problema de ella es que no quiere laburar, y como no quiere laburar afana”.

La situación actual de Morena mejoró, a comparación de lo vivido la última semana después de haber sido parte de una banda que cometía escruches y quedar detenida al ser captada por cámaras de seguridad y manejar un auto con pedido de captura. Sin embargo, deberá cumplir con varios puntos para mantenerse en libertad y poder ver a su hijo menor, Amadeo, ya que el mayor vive con su padre.

Según contó Fernando Burlando, las medidas dispuestas por el juez son “que se presente cada 15 días en el Juzgado personalmente, que no se ausente por más de 24 horas del domicilio que declaró, la realización de un tratamiento psiquiátrico y psicológico y prohibición de salida del país”.

Morena Rial consiguió su excarcelación pero no puede evitar las críticas por parte de los medios, especialmente de Yanina Latorre, debido a su polémico accionar y participación en robos como parte de una banda delictiva.

MVB