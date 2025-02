Yanina Latorre, utilizó sus redes sociales para mostrarles a sus seguidores el doloroso accidente que sufrió en la mañana de este sábado 15 de febrero, mientras jugaba al pádel con sus amigas. A pocos días de volver de sus vacaciones, la panelista de LAM impactó a todos con el fuerte golpe que recibió en el ojo.

Yanina Latorre

El doloroso accidente que sufrió Yanina Latorre mientras jugaba pádel

A pocos días de haber vuelto de su viaje por Estados Unidos, Yanina Latorre se empieza a acomodar en todas sus actividades diarias. Por lo que a la mañana de este sábado se dirigió a jugar al pádel con sus amigas, pero nadie esperaba que a mitad del partido sufriera un doloroso accidente que la dejó sin poder volver a jugar.

“Yo arranqué muy bien el pádel. Con un pelotazo en la cara. Tengo el ojo rojo y las chicas dicen que se me va a empezar a poner peor. Yo siempre triunfando”, inició contándoles la angelita a todos sus seguidores en un video en Instagram. “La culpable es la de negro, es la que me dio el pelotazo. El lunes no voy a poder trabajar”, expresó entre ironía y risas.

En el clip se podía ver a la periodista con una bolsa de hielo en el ojo y con algunas expresiones de dolor por la hinchazón que tenía en la cara. En la misma línea, momentos después subió algunas de las fotos que se sacaron con sus amigas, donde se la podía ver mucho mejor, lo que le llevó calma a todos sus seguidores. “Las chicas del pádel”, escribió Yanina en una de las imágenes.

Yanina Latorre y sus amigas

A pesar del doloroso accidente que sufrió mientras jugaba a un partido de pádel, la panelista se mostró con una actitud positiva y divertida frente a su presencia en la televisión el próximo lunes. En ese sentido, resaltó la importancia de divertirse y tomarse las cosas con calma a pesar de que generen un malestar.

Yanina Latorre aniquiló a Morena Rial por su detención: "Es una provocadora y como no quiere laburar, afana"

Horas después de que Morena Rial fuera excarcelada por su participación en el robo de una casa, la esposa de Diego Latorre no dudó en dar su punto de vista sobre los hechos y dejó ver lo que ella piensa al respecto: “Es una provocadora, no terminó el colegio, no estudió una carrera. Ella no tiene ningún talento porque no hizo nada, quiere vivir de canje”.

Yanina Latorre y Morena Rial

En la misma línea, aseguró que no solo es provocadora, sino que ya llegó al punto de haber cansado a su padre, por esto no habría intervenido en su causa. “Ahora está presa y le están vendiendo las redes sociales. Estamos hablando de una chica que está presa por robo, el problema de ella es que no quiere laburar, y como no quiere laburar afana”, continuó mostrando su descontento.

Las críticas por la excarcelación de Morena Rial no demoraron en llegar, al igual que Yanina Latorre, muchos consideran que el polémico accionar de la joven y su participación en robos siendo parte de una banda es un grave delito y que no debería haber conseguido su libertad, a pesar de las condiciones que impuso la Justicia.

VDV