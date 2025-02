Durante el fin de semana, Yanina Latorre generó preocupación entre sus seguidores. Esta vez, no fue brindando información sobre noticias de la farándula, sino que la protagonista de la noticia es ella. La panelista de LAM (América) sufrió un accidente deportivo al momento que jugaba tenis y la pelota impactó con potencia en su rostro y horas más tarde de contarlo, mostró las consecuencias de su rostro, pero también reveló que sufre de otra dolencia que le genera preocupación.

Los dolores de Yanina Latorre

“Yo arranqué muy bien el pádel. Con un pelotazo en la cara. Tengo el ojo rojo y las chicas dicen que se me va a empezar a poner peor. Yo siempre triunfando”, fueron las palabras con las que Yanina Latorre reveló que el sábado sufrió este accidente. Entre risas, indicó que fue una de sus amigas las que fue la "culpable" del suceso, y bromeó acerca de su futuro laboral ya que si la situación terminaba como vaticinaban, su rostro no iba a estar bien.

De esta forma, la panelista contó sobre su situación y pese a mostrarse en buen estado, generó preocupación entre sus seguidores. Por ello, el domingo decidió actualizar la información sobre su estado de salud y mostró cómo evolucionó el golpe. Mediante un video, indicó que por el momento la zona de su ojo tenía apenas un moretón pero sorprendió al contar otra dolencia que la aqueja.

"Esto con un montón de problemas. El ojo que ahora está mejor. Pero ¿Yo les conté que por culpa de ustedes, por hacerlos felices, un día caminando en Miami, en el living, haciendo stories, me di mal con el sillón y para mí me quebré, me rompí y me fisuré uno de los deditos", contó Yanina. Pero además, detalló que en ese momento sintió un gran dolor que aún persiste. Además, la zona está moretoneada.

Entonces, actualmente, Yanina Latorre enfrenta dos problemas de salud aunque se está ocupando de ambos. Sin embargo, pese a que bromeo al respecto, no está en juego su ausencia en LAM este comienzo de semana aunque espera el diagnóstico de lo que tiene en el pie, que por ahora, es la gran molestia.