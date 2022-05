Yanina Latorre reveló el motivo del enojo de Benjamín Vicuña con la China Suárez

Yanina Latorre habló una vez más de la China Suárez en LAM. El programa de esta noche se dedicó bastante a la actriz en parte porque hace instantes ella misma subió un video a sus redes hablando de un hilo de Twitter que la involucraba junto al programa que conduce Ángel de Brito.

Mientras hablaban de la China Suárez, Yanina Latorre hizo un comentario sobre uno de los motivos por los que Benjamín Vicuña estaría enojado con la China Suárez. Resulta que según la angelita, la también cantante se mudó a Palermo, Capital Federal, y esto no lo convencería demasiado al papá de sus hijos, Magnolia y Amancio.

Yanina Latorre en LAM.

Cabe recordar que la China Suárez estuvo haciendo infinidad de remodelaciones en su casa de Pilar, vivienda que compró con Benjamín Vicuña, poco antes de separarse definitivamente. Sin embargo, tiempo después, la casa pasó a ser propiedad de la actriz, para que pudiera vivir con sus hijos ahí.

Más allá de que la artista se ocupó de armar la casa de sus sueños, luego se dio a conocer a principios de abril que no veía la hora de mudarse de ahí. Según "Socios del Espectáculo", "ladrones intentaron entrar a robar. Ella se fue a dormir a un hotel con sus hijos y afirman que se quiere mudar lo antes posible". Está claro que la China Suárez tenía miedo de volver a pasar por una situación similar.

China Suárez en su casa de Pilar.

El hilo de Twitter sobre la China Suárez que mandó al frente a Ángel de Brito y Yanina Latorre

La China Suárez hizo eco de un hilo de Twitter publicado en las últimas horas por una de sus seguidoras "Charry_stuarez", en el que muestra una cronología de diferentes hechos, que ponen en relive las contradicciones que en LAM, programa conducido por Ángel de Brito y con Yanina Latorre, como una de sus angelitas principales, han tenido con respecto a temas claves y que han sido transversales a la actriz.

Entre lo ítems más relevantes de posteo están, la publicación de fotos privadas, exposición de los hijos, objetivación de la mujer, críticas al cuerpo femenino, indicios de suicidio, entre otros temas, que según este hijo, son tratados de una forma u otra, según el nombre de la protagonista. Si es la China Suárez, se abordan desde un punto y si es otra famosa, o en su defecto, la propia Yanina Latorre, el foco y el tono es distinto.

La China Suárez hizo un descargo público en sus historias de Instagram. Allí la actriz hizo referencia a este hilo y lo catalogó como el mejor regalo que le habrían podido haber hecho y agradeció a la persona que se tomó el tiempo de hacerlo y de publicarlo. "No te conozco pero te quiero para siempre", agregó en su cuenta de Twitter.

"Fue muy difícil para mí todo este tiempo y proceso. Poder animarme a ver esto, compartirlo. Pero necesito sacarlo de adentro porque no me quiero enfermar", escribió la China Suárez, y continuó, "Gracias a mis 30 (años) por haberme abierto los ojos de esta manera y haberme ayudado a salir de lugares (y de gente) que nunca debería haber frecuentado".

La China Suárez agradeció a sus amigos y familia por el apoyo que le han dado siempre. "Hoy puedo decir que me siento feliz de nuevo, después de mucho tiempo. Gracias a quienes decían ser mis amigos y me soltaron la mano, hoy me siento mucho más liviana y feliz".