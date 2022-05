El video de la China Suárez que generó el escándalo con Ángel de Brito en LAM

La China Suárez realizó un fuerte e inesperado descargo en sus redes sociales en el que atacó directamente a LAM.

La actriz de 30 años mencionó un hilo de Twitter que se hizo viral en la plataforma en el que un usuario demuestra con videos las contradicciones y el ataque de Yanina Latorre y Ángel de Brito en LAM.

En relación a esta publicación es que la China Suárez aprovechó para expresar cómo se siente de ser la protagonista de las últimas noticias sobre su vida privada.

Luego, en LAM compartieron las imágenes de la China Suárez saliendo de un hotel con Rusherking en Recoleta y cómo el movilero del programa se acerca para pedirle declaraciones, después de enterarse que se habían llevado su auto con la grúa.

Sobre esta nota, la ex de Benjamín Vicuña fue irónica y disparó: "Me rodeé de muy buenos abogados. Un amigo del medio me presentó un abogado que es muy humano, con el que estamos avanzando. Aparte de todo lo malo quería agradecerles, nunca me había sentido tan querida", disparó en su cuenta de Instagram una vez que el video salió al aire.

"Es el mismo programa que te agarra en la calle con un micrófono y uno no contesta porque es lo mínimo que puede hacer. Si no le contestas se enojan", añadió.

Cuál fue la respuesta de Ángel de Brito

Luego, en LAM Yanina Latorre y Ángel de Brito le respondieron a la China Suárez con dureza. "Me parece que un juez se va a cag.. de risa cuando vea que una persona te saca a bailar en una fiesta en la que llevó a su nuevo novio. Lleno de famosos", disparó. "No tengo ningún problema en ir a la Justicia con ella", siguió.

"Esa chica tiene un serio problemas, más que la justicia tiene que ir al psicólogo. Todos hablamos de un hecho periodístico. Explicame el hostigamiento. Están los chats, los audios", tiró Latorre.

Luego, Ángel de Brito siguió: "Wanda Nara tiene los chats y las pruebas. Me puede salir de testigo".

El descargo de la China Suárez: "Es difícil para mí"

Antes de hacer mención de este video de LAM, la China Suárez se refirió al hilo viral que detalló las contradicciones de Yanina Latorre y Ángel de Brito en el programa.

"Aparezco por acá, estoy un poco nerviosa porque me llegó un hilo de Twitter que me mandaron que me pareció que resume muy bien a lo que me refiero, del hostigamiento. No es un lugar de víctima porque obviamente me he equivocado y me equivoco. Pero hablo de una persecución y creo que nunca hablé tan profundamente porque me cuesta y me pone nerviosa", dijo.

"Encontré este hilo que describe el ensañamiento y la persecución y que lo voy a compartir. Es difícil para mi, es difícil verlo. Porque a veces cuando digo que las cosas no me afectan porque tengo una coraza muy grande, otra no me queda. Es feo, es doloroso. Me siento avergonzada, me siento triste, creo que recién ahora estoy en un momento en el que estoy fuerte para poder hablar de eso. Ya pasé lo tenía que pasar, ya me alejé de la gente que me tenía que alejar. Estoy muy bien rodeada, en un muy buen momento", tiró.