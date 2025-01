La vida de Wanda Nara y la China Suárez cambiaron por completo en las últimas semanas, atravesadas por las polémicas que llegaron a instancias judiciales, con Mauro Icardi como protagonista, siendo parte del presente de ambas. Lo cierto es que su enfrentamiento es un hecho que va escalando día a día. Ahora, fue Yanina Latorre quien indicó el motivo de la nueva furia de la conductora contra la actriz.

Por qué Wanda Nara está furiosa contra la China Suárez

El 2024 terminó cargado de polémicas para Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Mientras la expareja no llega a acuerdos respecto al cuidado de sus hijas, el divorcio y la división de bienes, el jugador y la actriz blanquearon su romance y dan rienda suelta a su amor, que había comenzado en 2021 en medio del escándalo de la infidelidad.

Este nuevo romance da que hablar respecto a su proyección a futuro ya que Mauro Icardi deberá regresar a Turquía para reincorporarse al Galatasaray, tras la recuperación de su lesión que está haciendo en la Argentina. De allí los presuntos acuerdos que estaría realizando Suárez con los padres de sus hijos, ante una posible mudanza.

Pero este plan de los enamorados impactó en Wanda Nara. Yanina Latorre indicó que Wanda Nara está furiosa.“La tiene enloquecida que la oriental vaya a su casa de Turquía, con su vestidor y los cuartos de sus hijos armados”, contó la panelista de LAM, mediante su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que la expareja compartía vivienda tanto en Turquía cuando la conductora se trasladó a la Argentina para un proyecto laboral, por un tiempo determinado. Sin embargo, tras la determinación de separarse, esa estadía se convirtió en permanente, dejando allí sus pertenencias. Por ese motivo, ante una posible mudanza de la actriz, accedería a sus bienes.

Pero, por supuesto, que no es el único motivo de enojo que tiene Nara porque los comportamientos de Mauro Icardi respecto a sus dos hijas la mantendrían angustiada. "Está amargadísima porque el padre de sus hijas no apareció en el cumple, no le regalo nada, no le festejó y dice que tiene tiempo para todos menos para las chicas. Esto no lo pienso yo, estoy informando, las mediocres vayan a put.. a otro lado”, contó Latorre. Es que Francesca cumplió 10 años y el jugador fue el gran ausente en las dos celebraciones.

Actualmente, Wanda Nara y Mauro Icardi tiene diversos frentes abiertos, que están buscando resolver mediante la Justicia, aunque la mediatización no queda por fuera.