Ivana Icardi liquidó a su hermano, Mauro Icardi: "Es un padrazo, pero como marido no"

Ivana Icardi no dudó ni un segundo en expresar su opinión sobre la polémica separación que están viviendo Mauro Icardi y Wanda Nara, además, se tomó un momento para elogiar la nueva pareja que formó su hermano con la China Suárez. Durante el programa “A la Tarde” (América), mostraron gran parte de sus declaraciones.

Ivana Icardi se sumó a la polémica y habló de Mauro, Wanda Nara y la China Suárez

Ivana Icardi se animó a hablar de todo en un programa de streaming de España, por un lado, volvió a criticar a Wanda Nara y las actitudes que tuvo con su hermano en estos últimos meses, por otro, llenó de elogios y flores para la reciente relación que mantiene con la China Suárez.

“No creo que vuelva con mi hermano porque pasaron cosas graves”, aseguró la mediática durante el stream al ser consultada por un posible retorno del deportista con la empresaria. Cabe recalcar que, desde hace varios años que la exhermanita se lleva mal con quien era la pareja de su hermano, en reiteradas oportunidades habló mal de ella. “Ella fue quien decidió dejarlo y estaba con L-Gante”, continuó.

Además, aseguró que la conductora no puede vivir sin el delantero, y recordó lo que pasó hace 13 años con Maxi López. “Es un déjà vu de lo que ocurrió”, expresó donde ella siente que Nara tiene una obsesión por su expareja. “Ella piensa, ‘Es mío y como está con otra, me jode’, continuó.

“¿A ustedes les parece que con los problemas que hay en el mundo, se pasen el día en la comisaría?”, soltó Ivana en tono sarcástico. “De verdad, me parece patética la situación. Podrían haber sido adultos y dejar las tonterías”, manifestó sobre la situación de las constantes denuncias cruzadas que tanto el jugador como la modelo realizan.

Ivana sostiene que la exposición que sus sobrinas están viviendo podría ser evitada por la madre, “Pero le encanta el show”. Según ella, lo único que la unía a la hermana de Zaira Nara eran las niñas para poder tener una relación.

“Lo que puedo confirmar es que es un padrazo. Como hermano no se portó conmigo. También porque conozco de fuentes cercanas y personas que han trabajado en su casa, que es un padrazo, pero como marido no”, continuó Icardi.

Durante el programa de streaming también le consultaron sobre la reciente polémica que se despertó porque el exdelantero de la selección llamó a su hija por su cumpleaños y en la conversación estaba la actriz y su hija Rufina: “Las nenas se llevan muy bien. La China le dijo que era una mitómana, eso es verdad”, apoyó a Suárez. Se animó también a elogiar la forma de ser la nueva pareja del deportista, contando que le parece genial.

Después, aseguró que ella sabía que los rumores de embarazo eran falsos, en ningún momento dudó sobre eso. Indicó que nadie le está contando nada nuevo sobre el carácter de su hermano: “La gente no entiende que llevamos mucho tiempo sin hablar. Él me mandó un mensaje por mi música, pero nada más. Eso no significa que, después de separarse, venga corriendo hacia mí después de tantos años sin hablarnos”.

En medio de la constante polémica que rodea a Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez, las declaraciones de Ivana Icardi han dejado claro que este drama familiar está lejos de llegar a su fin. Considera que la nueva pareja de su hermano lo va a ayudar a estar mejor, por lo que los apoya con fervor.

