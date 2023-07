Yanina Latorre mantiene un constante ida y vuelta con sus seguidores en redes sociales, y la angelita aprovechó para compartir en su Instagram los resultados finales de la remodelación de su cocina. Sin embargo, los usuarios solo le prestaron atención a las chanclas que tenía puestas.

La panelista subió un video a sus historias de Instagram y explicó: "Esta cocina me tiene totalmente emocionada porque la que tenía era horrible y quedó increíble. Me hicieron los muebles, el mármol, la iluminación, los adornos...".

Yanina mostró cada detalle en su Instagram.

En los clips, Yanina también compartió la alegría que este cambio en su hogar le causó: "La felicidad que manejo. Al fin, terminamos todo. Acá nos casamos, fuimos felices, tuvimos chicos, pero la vida te va pasando".

Sus seguidores le prestaron más atención a sus "chanclas" que a su cocina.

A pesar de la clara alegría que Yanina Latorre demostró en los videos, sus seguidores solo se centraron en el original calzado que eligió Yanina Latorre y hasta le pidieron que pase el dato de dónde las había comprado. Algunos de los comentarios que recibió fueron: "Me eclipsaron esas chanclas" y "Lo único que miré todo el video".

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre el hermano de Silvina Luna?

La panelista aprovechó su tiempo al aire en LAM para defender a Ezequiel Luna mientras su hermana continúa internada: “Él está muy triste, empezás a ver todo el circo de que soy la amiga, medité o si estaba en la habitación de al lado. Yo lo entiendo al hermano, porque empieza a decir estas son todas las ‘viudas de Silvina’, se empiezan a colgar y cada una da su testimonio. Me parece que es bastante más delicado que para todo eso”.

Por último, Yanina Latorre habló sobre los dichos de Silvia Freire: “Yo llegué a escuchar en una conversación que tuvieron con Silvia, que alguien dijo como que Silvina está muy sola y el hermano no estaba. Por eso entiendo que se enoje. Luna acá contó que la única persona que la cuidaba y asistía 24/7 es Ezequiel. Y eso es duro. Evitá la nota, más si tu marido tiene el mismo problema que Silvina. Además, los íntimos amigos no salieron a hablar. Ella es una muy buena mujer, pero se entiende el enojo del hermano. Son los dos muy jóvenes y no tienen familia. Él tiene que tomar un montón de decisiones, tiene a su hermana mayor enferma y a cargo, debe ser muy duro”.

J.C.C