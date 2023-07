Moria Casán y Yanina Latorre estaban en paz. Ambas intentaban ignorarse, pero con la pronta llegada del Bailando 2023, heridas antiguas comienzan a sangrar y la primera en apuntar fue la angelita durante la noche del viernes, en donde expresó que la vedette "está mayor" y que "podría ser su madre".

No obstante, "La One" no dudó en responderle a la esposa de Diego Latorre. Tras la consulta de Primicias Ya sobre los dichos de Yanina, Moria Casán recogió los guantes y la liquidó: "Ella es una grosera mediática y es una mina que liga todo en la idiología. Ella dice que yo no se por qué me la agarré con ella", partió comentando.

Seguidamente, destacó que ella se considera como una persona que no tiene idiología: "Yo soy Casanística. Nunca dependí de nadie, por lo tanto no soy señora dé, ni nadie dé, como es ella que se llama Latorre. Que se ponga Yanina LAM y deje de joder", apuntó Moria Casán, quien después continuó con su arremetida y manifestó que la panelista es "misógina" e "histérica".

"A mí me parece que es una mujer que tiene un misoginia muy fuerte y que eso lo expresa a través de una histeria que si la puedo insonorizar, la insonorizo, solamente eso. Todos los detalles son de ella. Yo no le ataqué ni nada, ni dije que era mayor. Es una mina que no escucha y que no está bien. Es una grosera", sentenció Moria Casán. Hasta el momento Yanina Latorre no ha respondido a los comentarios de la mediática. Lo más seguro lo haga esta noche en LAM.

Cómo Moria Casán percibe a Yanina Latorre

El conflicto entre Moria Casán y Yanina Latorre es de nunca acabar, en una reciente entrevista con LAM, ha lanzado fuertes declaraciones apuntando contra la angelita y reveló cómo la percibe. En el diálogo con Santiago Sposato, se le consultó sobre su relación con la esposa de Diego Latorre, a lo que la vedette respondió de manera contundente: "No me llevo". Sin embargo, la reconocida artista añadió que Yanina "ha logrado cosas" y reconoció sus éxitos.

Por otra parte, afirmó que la considera alguien que se identifica demasiado con su personaje público y que se muestra como una persona muy afectada por situaciones difíciles. A pesar de ello, Moria Casán resaltó que Yanina Latorre ha alcanzado un lugar importante en los medios y que se siente satisfecha con sus logros, aunque también señaló que cree que la panelista se considera la mejor en lo que hace.

AM