Yanina Latorre hizo un descargo furiosa luego de enterarse que Luciana Salazar le habría puesto un bozal legal para impedir que hable de su hija, Matilda. Sin embargo, la panelista de "LAM" aseguró que jamás se refirió de mala manera a la pequeña.

En diálogo con Viviana Canosa en el pase de la radio, Yanina Latorre sentenció: "Ahora parece que Luciana Salazar me puso un bozal legal para no hablar de la hija. ¿Cuándo nombré a la hija? Que no me guste lo que hacés con la piba no es hablar de tu hija, dije que era hermosa".

El descargo de Yanina Latorre contra Luciana Salazar

"Qué piba enferma Luciana Salazar, qué chica patológica, qué patética, qué cringe me da esta mina que no se sabe de qué trabaja, de qué vive, cómo paga las cosas, que va semidesnuda a fiestas con chiquitas y encima me mete a mí", agregó Yanina Latorre indignada.

Viviana Canosa buscó calmar las aguas cambiando de tema pidiendo una canción de Taylor Swift, por lo que Yanina Latorre exclamó: "Poneme así me olvido de esta cringe, buena para nada, no talentosa, ¿cuándo hablé de la piba?".