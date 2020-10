Yanina Latorre angustiada por la salud de Diego Latorre: "Esto me mató, estoy muy caída"

Diego Latorre tuvo que ser internado en las últimas horas, luego de haber contraído Coronavirus. El exfutbolista fue internado en el Sanatorio Los Arcos con un cuadro leve de neumonía y fiebre alta. Es por eso que,Yanina Latorre todos los días hace un reporte oficial en sus redes sociales.

"Me levanté a las 6, pasé una noche de mierda. Me dormí, me quedé frita, se ve que el agotamiento mental y pensar todo el día te trabaja la cabeza. La madrugada fue larga", comenzó diciendo Yanina.

"Me entretengo, para mí limpiar es como terapia(...) Diego esta bien, está estable. Ayer se levantó con fiebre, después le subió pero a la noche lograron bajársela. Él tiene una voz rara pero está animado, le duele mucho la cabeza y el cuerpo. Es como una cosa tal cual te cuentan todos, los dolores y la pasa mal. Ayer le mandé mate, su computadora, su Ipad para que pueda ver series y hacer un curso de inglés. Le ofrecí mandarle comida y me dijo que la comida es rica en el Sanatorio. Dice Diego que son muy cariñosos aunque no le ve la cara a la gente", expresó.

"Está saturando bien su oxígeno, hay que ver cómo se levanta hoy. Él tiene una neumonía bilateral. Mi resumen es que yo soy re fuerte, yo me las banco. Tuve momentos de mi vida y soy tremenda pero esto... es letal esta espera. Primero que estoy aislada y no puedo hacer nada. A cada rato le pregunto como está, le escribo a los médicos. No de pesada, no lo puedo ver. No sé si está bien o mal. Lo que me angustia es la soledad de la enfermedad", aseguró con una notable angustia en su voz.

"Se va, no sabés cuando lo vas a volver a ver. Él está solo, le pone onda. Pero ayer me dijo que es un embole, no se le pasa el tiempo. Diego está acostumbrado a las concentraciones, es un tipo solitario. La soledad de la enfermedad es fea porque cuando uno se siente mal está bueno tener a alguien de al lado para tener un apoyo silencioso", afirmó.

Por otro lado, envió un mensaje de concientización a sus millones de seguidores : "Le puede pasar a cualquiera, últimamente le está pasando a gente que yo conozco. Lo que si veo de los que yo conozco es que son más hombres que mujeres, influye mucho el sobrepeso. Cuídense. Los familiares, lo que tenemos que hacer es aguantar, cuidar. Esto a mi me mató, ya se dieron cuenta. No se me están pasando las horas, estoy muy caída".

"Agradezco los mensajes de todos, los estoy leyendo. Me escriben mucho por WhatsApp. No estoy atendiendo teléfono así que no me llamen, no tengo ganas. Yo creo que son cuatro o cinco días más o menos. Yo lo rajo siempre pero las ganas que tengo de que vuelva y se quede acá adentro", terminó entre lágrimas.