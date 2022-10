Yanina Latorre habló de su pasado humilde y se quebró al aire de LAM, en la más reciente emisión del programa de Ángel de Brito.

La famosa angelita fue muy crítica, luego de que Estefanía Berardi pusiera en tela de juicio que, la familia de Thiago Medina, participante de Gran Hermano, tuviera que mandar a trabajar los menores de la familia.

Yanina Latorre, fiel a su estilo sincero y frentero, habló desde su propia experiencia como mujer que luchó, estudió y salió adelante, en un hogar humilde.

Yanina Latorre se quebró al hablar de su pasado:"En la casa de mi mamá no se comía".

"Mi mamá viene de una familia muy, muy, muy pobre. Mi mamá a los 12 años tuvo que dejar el colegio y salir a laburar y mi abuela no era una hija de p**t, una maltratadora o una mala persona. Mi abuela era empleada doméstica, vino de un barco de España y no tenía a nadie. La violaron, quedó embarazada y sola, con mi mamá y mi tío" ¡Perdón mamá que cuente esto!", comentó Yanina, con el corazón abierto y con la voz entrecortada.

La panelista continuó su relato, "Mi mamá y mi tío trabajaron desde los 12 años laburaron y no fueron al colegio. Y yo soy la hija de mi mamá, me fue bien, soy profesional y pude salir adelante". Yanina contó su historia de vida, luego de que su compañera, Estefanía, dijera que, "un niño no debe trabajar".

La situación precaria de la familia del participante del reality, se hizo conocida, tras su ingreso a la casa de GH. «No podés decir: "El niño no debe laburar"», dijo Yanina sobre las palabras de Berardi.

"Mi mamá y las amigas iban al colegio y ella no tenía para un guardapolvo y tenía que ir a laburar, porque en la casa de mi mamá, no se comía", remarcó Yanina Latorre.

"Mi abuela es la mejor persona que conocí en la vida y mi mamá es un ser perfecto", comentó la panelista, un tanto indignada porque se expuso a la familia de Thiago Medina, como una familia maltratadora que pone a los niños a trabajar.

"Lo que quiero hacerte entender a vos (Estefi Berardi) y a Pampito, no es que el niño no deba laburar, es que, a veces, no queda otra", dijo Yanina.

Yanina Latorre contó cómo es fuera de las cámaras

El pasado fin de semana, Yanina fue una de las invitadas a La Noche de Mirtha Legrand. En una entrevista con Pepe Ochoa, host digital de La Mesaza, la angelita reveló cómo es ella cuando las cámaras se apagan: "Yo más tranquila de lo que se imaginan".

"Yo sé que les encantaría que dijera que soy malísima, que soy insoportable, pero no. Soy una madre pesada, controladora y como hablo tanto, en casa adopto mucho el silencio. Estoy muchas horas callada y Diego me pide que hable", comentó Yanina Latorre.