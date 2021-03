Ángel de Brito mandó al frente con Yanina Latorre por su fondo de pantalla

Mientras en Los Ángeles de la Mañana se debatía acerca del fallecimiento de Diego Maradona, Yanina Latorre habló del diálogo que tuvo con Rocío Oliva, el que comenzó con intercambio de chats. Ángel de Brito le pidió que le deje ver el teléfono y muy atento, se dio cuenta que la angelita tenía como fondo de pantalla una imagen de su cola.

El conductor del programa leía en voz alta la conversación entre Yanina y la ex de Maradona: "Hola Yanina, la que no sos importante, cómo estás, soy Rocío Oliva, me avisas cuando tengas un minuto para llamarte", se escuchaba a Ángel reproducir el diálogo entre las mujeres y ahora leía lo que le había contestado Latorre: "llámame cuando quieras".

En ese momento, de Brito le comentó: "Me gusta tu culo, acá como fondo de pantalla", y mostró rápidamente a la cámara la imagen en la que se veía a la panelista con un short súper cavado en tono plateado que le dejaba ver sus glúteos trabajados.

Orgullosa de su figura y más precisamente de su cola, Yanina no dudó y agregó: "Ah, viste. al culo mío lo amo".

La felicidad de Yanina Latorre por el nuevo desafío de su hija, Lola

Mediante una historia de Instagram Yanina Latorre mostró toda su alegría y orgullo al contar que su hija, Lola Latorre ingresó a una importante academia de arte. Además la joven modelo que estaba algo "desaparecida" en las redes volvió a comunicase con sus seguidores.

“Hola a todos, ¿Cómo están? Estoy demasiado desaparecida y muchos de ustedes me están mandando mensajes… ¡No morí! ¡Estoy acá! Pero como saben arranqué Otro Mundo y hoy también las clases. Estoy como que mi cabeza explota por todas las cosas que estoy haciendo, pero estoy muy, muy feliz. Así que me reporto por acá”, escribió Lola en una story de Instagram y contó que también sigue con su carrera como modelo y estudiando leyes.

Yanina dio detalles las actividades en la escuela. “Le tengo que ayudar a Lolita que se va… ¿Cómo se llama donde estás estudiando?”, le preguntó la angelita a su hija.

“Otro Mundo”, le dijo la joven. “¿Estás feliz?”, le preguntó su madre y luego de la afirmación de Lola Yani contó: “¡Está chocha! Otro Mundo es, como se dice, la academia de arte, escuela, universidad donde estudias con Cris Morena, que parece que es una genialidad. No es fácil entrar, tenes que castinear… Está haciendo piano, teatro musical, canto, baile. ¡Qué felicidad!”, manifestó Yanina, feliz.