Yanina Latorre tiene un TOC: Conocé qué fue lo más extremo que hizo por su obsesión

Yanina Latorre utiliza las redes sociales como medio de catarsis y comparte con sus seguidores parte de su vida diaria. Además de defenderse de los constantes ataques, la panelista de LAM también difunde algunos de sus sentimientos más íntimos.

Esta vez, la periodista contó cuál es su principal obsesión y sorprendió al revelar detalles de su TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) que la llevó a tomar actitudes extremas.

"Tengo obsesiones con la limpieza. Cuando era más joven y recibíamos visitas con Diego cuando se iban pasaba la aspiradora en los sillones. No puedo dejar un plato sucio", disparó.

Luego, reveló cuál fue la actitud más rara que hizo por este TOC. "Cuando vivía en España me llevaba valijas de CIF, porque en Europa no existe", dijo y agregó: "No puedo ir a dormir si sé que hay algo desordenado".

Un día de furia

Pero Yanina Latorre no sólo usó Insta Stories como canal para revelar sus íntimas obsesiones sino también, como es común, para responderle a sus detractores. Luego de esta revelación, la esposa de Diego Latorre hizo un fuerte descargo contra quienes critican a su hija Lola por su suspensión en el Cantando 2020.

“Lo que yo la putee a Lola no tiene nombre, pero de los errores se aprende. La niña, tiene 19, pero para mí sigue siendo una niña y acordémonos todos de las cagadas que nos mandábamos cuando teníamos esa edad. Me pareció perfecto que el ‘Cantando’ decida aislarla por protección a los compañeros", explicó.