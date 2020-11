La furia de Yanina Latorre: "¡Pedazo de burros y mediocres!"

Pese a que la polémica con Lolita Latorre ya fue hace algunos días atrás, algunas cuestiones quedaron dando vuelta ya que la joven fue suspendida del Cantando 2020 por dos semanas. Ahora, Yanina Latorre se refirió a la decisión de la producción y hasta hizo un contundente descargo en contra de quienes la critican a ella y a su familia.



“Les debo un tema mientras camino por el jardín y me asoleo, Lolita y la decisión del ‘Cantando’ que me pareció excelente”, comenzó Yanina Latorre.



Y sumó: “Lo que yo la putee a Lola no tiene nombre, pero de los errores se aprende. La niña, tiene 19, pero para mí sigue siendo una niña y acordémonos todos de las cagadas que nos mandábamos cuando teníamos esa edad. Me pareció perfecto que el ‘Cantando’ decida aislarla por protección a los compañeros y a que las cosas se deben hacer como corresponde. Me encantó volver a ver a Pablito, lástima que ahora se peleó con Nacha, pero a él le dieron la misma sanción, aunque no quiero usar esa palabra porque Laflia no es un tribunal”, sentenció de esta forma quien aún no retomó su rol de panelista en LAM.



Por último, Yanina Latorre expresó de forma contundente: “Igual les quiero explicar una cosa, no es que Lola está aislada socialmente o en cuarentena, a ver ¡Pedazo de burros y mediocres! A Lola, Laflia decidió aislarla del ‘Cantando’, amor…Te aíslan cuando tuviste contacto estrecho con alguien que tuvo COVID ¡Pelotudos! Si no tendríamos que estar todos aislados cada vez que vamos al súper o algún lado ¡Por Dios! ¡Hay que ser ignorantes!”