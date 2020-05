Yanina Latorre y Lizardo Ponce rompieron en llanto al leer una carta de una chica con lupus

Las transmisiones nocturnas que Yanina Latorre y Lizardo Ponce hacen en Instagram, generan revuelo en todos los ambientes. Sin embargo, ayer la panelista de Los Ángeles de la Mañana se puso seria por unos minutos para leer una carta muy especial, que logró hacer llorar a ella, Lizardo y de sus más de 60 seguidores que noche a noche los esperan.

"Esta noche tengo un mail hermoso para leer. Lo quiero compartir para que vean lo que es Yanardo y el poder que tenemos. Es de una mujer", comenzó diciendo Yanina, poniendo en pausa el picante humor que la caracteriza para compartir con su audiencia la conmovedora carta de Ailén, una joven de 19 años, diagnosticada con lupus.

La cara habla de muchas cosas, pero sobre todo hace hincapié en el agradecimiento hacía estos dos personajes que hablan de todos sin fliltros.

"Sé que este correo no es para esto y pido perdón, pero quería contarles lo que generan en la gente. (Escribirles) me genera muchísima vergüenza, pero aquí estoy. Desde los 15 años, actualmente tengo 19, tengo dolores físicos. Hace dos años, después de muchos estudios y teorías, me dijeron que tenía una enfermedad inmunológica. Como síntomas está la depresión, dolores en las articulaciones, dolor de cabeza, ataques de pánico, problemas en los órganos y mucho más. Pero nunca me dijeron cuál de todas las enfermedades inmunológicas era. Me medicaron, pero nunca tuve un título. Hace un mes todo empeoró y de manera virtual, porque soy factor de riesgo, me confirmaron lo que sospechábamos hace tiempo: tengo lupus, una enfermedad incurable. Mi doctora, que es una genia, sabe lo mucho que me cuesta aceptar mis límites y hacer reposo, aunque estuviera en casa en cuarentena. Así que me mandó un vivo de ustedes, que habían subido a YouTube. A Yani la sigo por LAM hace muchísimo, a vos, Lizardo, mucho no te seguía, aunque te ubicaba, obvio. Perdón, bebé. (Con ustedes) me reí muchísimo, me olvidé de mi diagnóstico y, aunque los dolores están, puedo pensar en algo más por primera vez. Pensar en otra cosa, en reírme. Pensar si Santi (Maratea) es forro o no, y en ver videos de La Faraona. En eso me convertí, en alguien que dejó de pensar tanto y se empezó a reír más. El problema sigue estando. Los días de humedad son los peores, me duele todo más, hasta no poder levantarme de la cama. Los problemas económicos también siguen estando, pero ahora me rio más, tuiteo, veo vivos y me concentro en algo más. Todo gracias a Yanardo. Perdón, me puse intensa. Ayudan a la gente, posta, de manera real y de forma que ni se imagina. Lolita (Latorre) es todo lo que está bien. Mamá y yo los amamos". reza la canta, que logró emocionar a todos.

Tras leer y envuelta en lágrimas, Latorre aseguró: "Ella se llama Ailén. Es un amor y le voy a contestar. Para mí es un placer total. Este solo mail valió la pena todas las noches, las tres horas, no dormir y estar cansada. La idea es divertirnos, pero esto es hermoso. Hermoso de verdad. Lo quería leer porque es re lindo que pase esto. Soy una pelotuda llorando. Me alegro por vos, Ailén. Ojalá nos estés mirando... Es re lindo generar esto en la gente. Estoy re contenta con vos, Lizardo, y conmigo... Cuando a la tarde recibí este mail y lo leí fue divino. Y que su doctora le haya mandado esto como terapia a alguien que le cuesta estar en reposo, es re lindo. Amo a esta gente".