Yanina Latorre y Pamela David protagonizaron un incómodo reencuentro tras las críticas mediáticas

No es secreto para nadie que Yanina Latorre destrozó a Pamela David cuando estrenó "La Ruleta de la Vida". En sus redes, la panelista de "LAM" opinó sin pelos en la lengua sobre el desempeño de la conductora en su programa.

"Yo sé que les debo mi crítica, pero el tema es que es tan pero tan malo que no sé bien qué decir. Ella no es empática, no tiene onda, se equivoca todo el tiempo, no le pone emoción. A esto hay que buscarle la diversión y emoción”, sentenció Yanina Latorre.

Yanina Latorre.

Sin embargo, se volvieron a ver las caras en "LAM" y el tenso cruce quedó registrado por Pepe Ochoa quien compartió en las redes del programa cómo fue el reencuentro de ambas. "Se saludaron nomás", escribió el comunity manager tras grabar el frío saludo de Pamela y Yanina.

La conductora llegó al piso mientras todos estaban charlando, en ese momento Yanina estaba parada frente al sillón de Pía Shaw. Pamela se acercó y la saludó con total normalidad, aunque la panelista se evidenció distante. Latorre se limitó a mirarla con seriedad y devolverle el beso del saludo sin siquiera descruzar sus brazos.

Qué dijo Pamela David sobre Yanina Latorre

En diálogo con Catalina Dlugi en su programa radial, Pamela David reveló: "Con Yanina nos cruzamos en un Martín Fierro de radio y ella venía con su marido y cuando la agarré, se queda dura. Entonces le digo 'relajá, ya está, no tengo problemas con vos', no me acuerdo qué me contestó, pero para mí nunca fue un tema".

Como si eso fuera poco, la conductora aseguró que no tiene inconvenientes con ningún colega dentro del medio, ya que no se siente cómoda con el conflicto: "No tengo problema con nadie, honestamente no es una postura, es mi forma de ser".