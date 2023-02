Yanina Latorre y Viviana Colmenero se cruzaron en vivo: “La jefa no me va hacer callar”

Yanina Latorre volvió hace unas semanas de sus placenteras y pacificas vacaciones junto a su marido en Miami, el cual le sirvió para recargar energías y volver fresca a sus actividades laborales como panelista de LAM. El programa de esta semana tiene nuevamente como invitada a Viviana Colmenero en reemplazo de Andrea Taboada que tuvo una pequeña complicación de salud.

Lo cierto es que la panelista y la ganadora de Gran Hermano no se llevan uy bien a raíz de una vieja pelea que volvió al presente y tuvo un tenso cruce en vivo y se dijeron de todo menos lindas. Todo comenzó cuando el hermano de Alfa, el nuevo eliminado de Gran Hermano 2022 habló de la salida del participante y es entonces cuando Viviana dijo un comentario particular: “Alfa es como Yanina en versión femenina”. Y ese fue el pie para que todo se saliera de control y terminaran en una polémica pelea.

Tenso cruce entre Yanina Latorre y Viviana Colmenero

A pocos minutos de iniciar el programa, las mujeres tuvieron el cruce en vivo y Yanina Latorre no lo pudo soportar ms y reaccionó: “Te estas yendo al carajo, me estoy conteniendo para no contestarte. Reina, decile que se calle un minuto”, a lo que Viviana respondió: “La jefa no me va a hacer callar”, picanteandola.

Se lo dijo y Yanina le respondió

No contenta con esto, Yanina Latorre le respondió: “No hablo con gente que está abajo de mi nivel intelectual, hablo con mis compañeras que tienen inteligencia, y educación”, y agregó: “Me das lastima, sos patética”.

La rubia justificó su puesto en LAM y dijo: “Acá soy imprescindible, porque lo doy todo. Las chicas pueden sostener su trabajo, digo lo que se me canta el orto, por eso estás en tu casa vendiendo caramelos. Sos inferior a mi”.

Yanina cansada y como era de esperarse su respuesta, le dijo: “Hago lo que se me canta el orto. No soy compañera tuya, yo estaba en Miami cuando estuviste acá, amora. Retuiteo porque se me canta el orto”.

Tan Yanina que duele

J.M