Yanina Latorre reveló el detalle que confirma que la conversación entre Flor de la V y Fede Bal es falsa: "Está configurado en inglés"

Fede Bal y sus chats que demostraban su infidelidad hacia Sofía Aldrey ha ocasionado un cataclismo en el espectáculo. Yanina Latorre fue la encargada de dar la primicia en LAM, asegurando que muchas fueron las famosas que cayeron en el encanto del hijo de Carmen Barbieri.

Estefi Berardi fue una de las que salió salpicada. Luego, se filtraron las capturas de Flor de la V y Lourdes Sánchez. No obstante, Yanina afirmó que esas imágenes son truchas.

“¡Acá esta! El chat de Fede Bal de Instagram está configurado en inglés… los chats truchos de Flor y de Lourdes en español. Ni para truchar sirven”, escribió la angelita en su cuenta de Twitter, dejando en evidencia qué es ella la que tiene los verdaderos captures que exponen la vida privada de Fede Bal.

Yanina Latorre reveló el detalle que confirma que la conversación entre Flor de la V y Fede Bal es falsa.

En medio de todo este escándalo, Fede declaró que no tenía muchas ganas de hablar sobre el tema, ya que atraviesa un momento profesional importante con su obra Kinky Boots. “Es un momento súper especial para mí y no tengo muchas ganas de hablar. A la única persona que hay que pedirle disculpas es a mi ex novia. Lo hice en privado y ahora lo hago públicamente. Esto fue hace unos días y no hay mucho más para hablar", aseveró.

AM