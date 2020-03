Yanina Screpante habló de su nuevo novio y tiró un palito a Lavezzi

Yanina Screpante decidió dar vuelta la página y, después de ocho años de relación con Pocho Lavezzi, comenzó un romance con el empresario Federico Rozas.

Enamoradísima del joven morocho, la diosa se mostró por primera vez con su amor este verano en Punta del Este. “Lo conocí hace un par de meses. Es argentino y tiene un lavadero de autos en zona norte. Me lo presentó un amigo, Tito, el hermano de Dolores Barreiro, que maneja autos clásicos y está en toda esa movida. Habían traído los autos a una producción de fotos y yo pregunté ‘¿quién es este de ojitos saltones?’ Le eché el ojo”, contó la modelo en LAM.

“Lo conocí en marzo y empezamos a salir en octubre. No tenia ganas de estar de novia. Estuve casi 9 años en pareja y estuve soltera un año. Al principio me pareció fachero, no les voy a mentir. Después lo conocí y es un amor. Es muy compañero, me acompaña con temas de mi familia. Cuando se queda a dormir en casa me hace el desayuno. Está muy presente”, agregó.

Luego, sin tapujos, se animó a comparar este nuevo noviazgo con su ex. “¿Remarcás eso porque el Pocho no te lo hacía?”, pregunto Yanina Latorre sin filtro y Screpante respondió. "Yo decía que quería una persona así, así, así. Todo lo que pedí me vino en otra persona. No importa, algo es algo, llegó. No es la misma persona. Hay que tener cuidado con lo que pedís porque después se hace realidad”.