Gimena Accardi se quebró al aire al hablar sobre su madre: “Después de su muerte, empecé a tener señales de ella”

Gimena Accardi fue la invitada del jueves de Noche Al Dente, el programa de entrevistas que conduce Fer Dente en América. Allí, la actriz se mostró muy auténtica y reveló aspectos de su vida privada, contando historias sobre sus padres.

“Mi vieja murió de un cáncer fulminante, se lo descubrieron, tuvo cinco meses de vida y murió. Después de que se murió empecé a tener muchas señales de ella”, comenzó explicando Gimena Accardi sobre su mamá Silvia y mostrándose muy apenada por lo que estaba contando.

Gimena Accardi.

La actriz confesó que lamenta mucho haber tenido que decirle adiós a su madre a tan pronta edad, ya que no la pudo ver triunfar en los medios. “Vio re poco ella de mi carrera profesional, mis primeros cuatro años de laburo”, expresó. “Laboralmente me da lo mismo, pero de la vida mi relación con Nico, mi casamiento, me hubiera gustado compartir la cotidianeidad del mate y de la charla”, agregó Gimena Accardi, aludiendo a la pregunta de Fer Dente sobre qué le hubiera gustado vivir con ella.

En cuanto a la relación que tuvo con su papá y cómo atravesó su muerte en 2020, la actriz explicó que fue algo diferente, ya que tuvo más tiempo para disfrutar con él. “Mi viejo sí lo re vivió a Nico y ahí pude sanar un poco eso”, consideró.

Las dulces palabras de Gimena Accardi a Nico Vázquez

Gimena Accardi y Nico Vázquez son de las parejas más estables en el mundo del espectáculo, que suelen enternecer a las redes con sus interacciones online o dedicatorias de amor.

Gimena Accardi y Nico Vázquez.

Recientemente fue el estreno de Tootsie, la obra que protagoniza el actor, por lo que su esposa, Gimena Accardi, no dudó en compartir con todos sus seguidores unas emotivas palabras para Nico Vázquez.

“No tengo palabras para describir todo lo que siento. Es toda una maravilla, me reí y me emocioné fuerte... Siento una profunda admiración y orgullo por vos amor. Lo hiciste una vez más, este personaje te calza perfecto y lo hacés extraordinario. No dejas de sorprenderme y todo el tiempo dejás la vara altísima. Te amo tanto. Sos el uno”, le escribió Gimena Accardi a Nico Vázquez, dejando a la luz todo el amor y admiración que siente por su marido.

H.O