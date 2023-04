Nico Vázquez recordó a su hermano en el día de su cumpleaños: "Siempre juntos"

Nico Vázquez recordó en sus redes sociales a su hermano Santiago Vázquez, quien hubiese cumplido 34 años.

"Muy feliz cumple hermano. Gracias por estar siempre conmigo. Te amo Santi. Siempre juntos", escribió el protagonista de Tootsie en un posteo de Instagram.

"

Nico Vázquez recibió miles de Likes y comentarios por parte de sus amigos y de sus seguidores. "Te abrazo fuerte! Que suerte tuvo Santi de tenerte", escribió Paula Cháves. "Te quiero tanto amigo querido, te abrazo más fuerte", le dedicó Mery Del Cerro. Cande Ruggeri, ex de Santiago Vázquez, le dejó tres corazones.

Además, el actor compartió una Historia de Instagram con una foto junto a su hermano de cuando eran chicos. "Muy feliz cumple hermano. Siempre juntos. Te amo", agregó al pie de la imagen.

Por su parte, Gimena Accardi, también quiso dedicarle unas palabras al hermano de su marido. En una Storie con una foto de Santiago Vázquez, la actriz escribió: "Te amo y te extraño horrores Santi de mi corazón".

Nico Vázquez contó que la cuarentena lo hizo pensar más que nunca en su hermano fallecido

A un año del comienzo de la pandemia, Nico Vázquez estuvo de invitado en PH, y recordó a su hermano Santiago Vázquez quien falleció el 16 de diciembre de 2016 en República Dominicana.

"En el medio de la cuarentena me agarró el cumpleaños de mi hermano Santi, el 31 de marzo y estuve muy sensible", comenzó el actor y enseguida. Nosotros éramos uno y ahora me falta esa persona y tengo que aprender a ser uno. Cuando muere yo me quedó con su teléfono y su computadora. Él conocía todos mis secretos y todas mis claves para ingresar a donde sea, y yo en muchas cosas nunca le pregunté a él porque uno piensa que se iba a ir primero.