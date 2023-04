Si hay alguien que es una diva indiscutible de la moda, es Zaira Nara. No es novedad que no importa lo que se ponga, todo le va a quedar bien, es por eso que las marcas la eligen para su imagen. La modelo, quien la noche anterior dejó un duro descargo a los noteros en sus redes, compartió con sus fans un book de fotos provocadoras.

Posando de espalda, sin remera y corpiño, la hermana menor de Wanda Nara se fotografió desde el vestidor de su casa. Con un conjunto de pantalón y chaqueta de Ginebra, la marca de Micaela Tinelli, Zaira Nara lució un pantalón tiro alto con estampado serpiente en color tostado, acompañada con la chaqueta del mismo diseño.

El make up con una base gloss, iluminador y contorno en los ojos. Para los ojos, sombras en tonos claros con un delicado delineado negro y mascara de pestañas. Le sumó un labial color nude. En cuanto al cabello suelto y lacio.

Zaira Nara y sus fotos provocadoras

La vida amorosa de Zaira Nara

Zaira Nara estuvo vinculada con el polista Facundo Pieres, quien sin ir más lejos, era el ex novio de su amiga Paula Chaves varios años atrás. La relación no estuvo confirmada al cien por ciento por la modelo, se los pudo ver juntos en Punta del Este y en distintos eventos donde ambos coincidían.

Zaira Nara habló en LAM

Zaira Nara está soltera, su corazón aún no ha encontrado nuevamente el amor después de la separación que tuvo con Jakob Von Plessen, el padre de sus dos hijos Malaika y Viggo. En una nota que tuvo con LAM, la modelo habló de su vida amorosa ante la pregunta del notero, y respondió: “Hasta el momento que yo no sienta que tenga que contarle algo a mis hijos, el resto no me importa”.

J.M