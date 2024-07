Zaira Nara entrenó con Facundo Pieres y compartió un particular video del momento

Zaira Nara suele mostrarse muy activa en sus redes sociales, en donde comparte distintos detalles de su vida personal, de sus viajes y de los distintos trabajos que hace. Ahora, la modelo sorprendió a sus más de 8 millones de seguidores al subir un video junto a Facundo Pieres.

Este jueves 18 de julio, la hermana de Wanda Nara compartió un video donde se la ve junto a su pareja mientras él corre y camina en una caminadora mientras ella le da distintas indicaciones.

Imagen reciente de Zaira Nara.

El clip no tardó en hacerse viral en las redes sociales, ya que tanto Facundo como Zaira lo compartieron en sus cuentas oficiales de Instagram. Por su parte, la modelo escribió: “Ahora, también sor entrenadora”.

Al parecer, Zaira Nara y Facundo Pieres estarían pasando por un muy buen momento juntos. Recordemos que el romance comenzó con una gran polémica porque él era el exnovio de su íntima amiga, Paula Chaves.

Qué dijo Zaira Nara sobre su relación con Facundo Pieres

En una reciente entrevista, la modelo expresó sobre su relación actual: “Me gusta ser romántica, no me parece cursi y me gusta que también lo sean conmigo”, y agregó sincera: "Tuve momentos, pero ahora estoy en una etapa en la que me gusta que me quieran, me cuiden, me mimen".

Por último, Zaira Nara decidió defender de cierta manera a Facundo Pieres y expresar que él no tiene que hacer todo el trabajo: “Y yo también lo hago con el otro, porque, no por ser mujer tengo que quedarme esperando que el otro haga todo“.

J.C.C