Zaira Nara, la modelo y hermana de Wanda Nara, rompió en llanto mientras le realizaba una entrevista a Maru Botana en su programa de streamimg llamado "Zaira en tu casa".

En este ciclo, Zaira se encarga de entrevistar a distintos famosos que abren su corazón. Sin embargo, en esta ocasión fue la misma modelo quien se angustió al contar la situación que está atravesando.

La emotiva entrevista de Zaira Nara a Maru Botana

Esto sucedió en medio de un mano a mano con Maru Botana, una de las cocineras mas reconocidas y queridas de nuestro país, que le preguntó ”Hoy en tu vida ¿Qué es lo que más te hace feliz?". Fue en ese momento cuando la modelo abrió su corazón.



"Que lleguen mis hijos a casa", expresó quebrándose en ese instante. "Ay, no te lo puedo creer, voy a llorar, me muero”, dijo Zaira Nara sin poder contener las lágrimas por la emoción que le generó hacer referencia a Malaika y Viggo, fruto de su relación con Jakob Von Plessen.





Sumado a esto, la modelo habló sobre su vinculo con ex pareja Jakob y confesó "Estoy separada y me cuesta mucho".

Enseguida, Maru dijo "Ay no, la pregunta mortal que hice" y se disculpó avergonzada. Pero, la hermana de Wanda Nara siguió su testimonio y agregó que extraña convivir con sus hijos; "Es como que entro acá y veo el ruido de los chicos (por la casa de Maru Botana) y me falta eso", lanzó la modelo, quien también comentó que dialogó con Pampita, quien paso por una situación similar a la de ella.



"Le pregunté cómo se organizaba con los chicos estando separada y me dijo que nunca te acostumbrás a tener que compartirlos. Y me sentí muy identificada, es como que decís ¿pero si son míos, por qué tengo que tenerlos la mitad del tiempo? Es muy duro", reflexionó.

Zaira Nara y sus hijos,

Aunque esta situación le resulta difícil, Zaira Nara concluyó que “Por otro lado, no hay nada más lindo que tus chicos tengan un papá presente y que puedan crecer en el lugar donde está el papá. Entonces es un duelo mío y tengo que pensar en que tengo que resolverlo yo”. Mientras Maru aseguró que lo importante es que los padres tengan un buen vinculo.

Más allá de las lagrimas, Zaira Nara y Maru Botana lograron compartir una charla agradable donde abrieron su corazón y se aconsejaron mutuamente.

NL.