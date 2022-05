Zaira Nara habló de su separación de Jakob Von Plessen

La separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen es un tema muy delicado para ambos y aunque él se mantenga alejado de los medios desde siempre y elija cuidar su perfil bajo, ella es una figura pública y se ve expuesta por la información que sale a la luz. Es por eso que la modelo decidió romper el silencio.

Zaira Nara le envió un audio a Pía Shaw mientras "LAM" estaba en vivo y allí pudo dar a conocer su versión de los hechos. La modelo manifestó: "Yo desde chiquita tomo esta actitud, cuando empiezan a hablar de mí trato de no mirar, de no escuchar, de no leer, de no responder porque sino como que me angustio y me empiezo a enroscar en todo lo que se dice y preferí mantenerme al margen".

Zaira Nara y Jakob Von Plessen.

La modelo explicó por qué no había hablado hasta ahora: "Tampoco quiero parecer agrandada porque no respondo, lo que pasa es que hay temas que realmente son muy personales y cada uno tiene sus procesos que entiendo que no son procesos que uno tenga ganas de ir contando y exponiendo al aire".

Con respecto a los motivos de la separación, Zaira Nara expresó: "Me gustaría aclarar que no lo encontré a Jakob en nada, que nunca descubrí que Jakob me haya sido infiel, ni nada por el estilo, ni nada raro, ni nada de todo lo que se dijo, que no sé quién dijo que yo lo encontré a Jakob en París".

Zaira Nara habló de Jimena Buttigliengo

Zaira Nara se manifestó en cuanto al rumor que vincula a su colega con su pareja: "Justo la chica de la que hablan es una chica que re contra conozco, que me invitó al cumpleaños de sus hijitos mellizos cuando estuve en París. No fui porque estaba muy conectada con mi hermana. Pobre ella que está con su marido, es como horrible que de repente, por no responder se termina hablando más y armando una bola enrome que no es así".

Para finalizar, Zaira Nara manifestó que le afecta que se digan cosas respecto a la fidelidad de Jakob Von Plessen: "Me gustaría que eso quede claro porque me duele muchísimo por la familia que somos y que seremos siempre". De esa forma también evidenció que por el momento siguen juntos y que es un proceso que están atravesando como familia.