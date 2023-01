El romance entre Zaira Nara y Facundo Pieres viene dando que de hablar desde hace mucho pero su relación se confirmó luego de que se mostraran juntos por primera vez en un evento en Punta del Este, además de las imágenes de ellos en un auto comiéndose a los besos.

Aunque la modelo siempre intentó esquivar los rumores y se llegó a mostrar ofendida, sobre cuando le consultaron de su separación de Jakob Von Plessen o de cómo quedó su relación con Paula Chaves, al final Zaira reconoció públicamente que la situación era un poco extraña y dejando de lado las idas y vueltas, las desmentidas, por primera vez habló sobre su relación con el polista.

En un diálogo con Socios del Espectáculo se refirió a qué está pasando por el mejor momento de su vida: ‘’No tengo idea de lo que se dice… no hablo del pasado, ni del presente ni del futuro. Dejénme vivir, basta. Estoy transitando un momento de mi vida especial, estoy tranquila después de un año lleno de cambios, me tomo todo paso a paso’’.

La salida romántica de Zaira Nara y Facundo Pieres en las playas de Punta del Este

Luego, explicó sobre las imágenes en la playa con Facundo Pieres: ‘’Me fui a tomar mate a la playa más alejada del planeta y aparecieron… La verdad es que tengo un radar para detectar a los fotógrafos y quizás suena como una pavada pero siento lo mismo que cuando te entran a robar… ósea, entiendo que es el laburo y me pasa incluso que los fotógrafos son amigos porque son los que están siempre en todos lados’’.

Y sobre su relación con Facundo Pieres detalló divertida, debido a que los titulares lo catalogaron como un simple amor de verano: ‘’¿El amor de verano no es que tiene que empezar y terminar ahí? Bueno, en marzo les cuento’’, cerró la modelo sonriendo.