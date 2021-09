Zaira Nara dio la razones de porqué no pasa tiempo con Wanda

Zaira Nara viajó a París junto a Malaika y Viggo para visitar a Wanda, pero el reencuentro fue motivo de crítica por parte de sus seguidores por no mostrarse juntas a solas. Al parecer, llamó la atención que en las fotos que comparten se las vea junto a sus hijos y no de a dos.

"Sería hermoso si las siete bendiciones que tenemos en total se ponen de acuerdo para ver una película y hacen silencio", escribió la modelo y conductora junto a una foto en las que se ve a las hermanas junto a sus hijos, explicando así el motivo por el que no se muestran solas.

El sincericidio de Zaira Nara.

Otra de las preguntas que tuvo que responder Zaira fue sobre la ropa que luce en sus posteos, que es de Wanda. "No nos llegó la valija. No sé si es bueno o malo. Las valijas no aparecen. Aprovechando la situación...Tengo zapatillas Gucci y una remerita rokerita. Algo así como de H&M, bastante trucheli", escribió, riéndose de la situación.

Más allá de las críticas, lo cierto es que las hermanas están más unidas que nunca, a pesar de lo que lo haters opinan.

Cómo es y cuánto sale la camioneta con la que Wanda Nara pasea por París

Wanda Nara disfruta de la buena vida en París y también de la visita de su hermana Zaira Nara después de varios meses distanciadas.

Las hermanas aprovecharon el tiempo perdido y, además de pasear por la ciudad, también fueron al estadio del París Saint-Germain a alentar al equipo de Mauro Icardi. Como es costumbre, la empresaria compartió detalles de las aventuras con la modelo en redes sociales donde los usuarios prestaron atención a la lujosa y costa camioneta que Wanda usa para andar por París.

Se trata de una Cadillac Escalade, valuada en 100 mil dólares. La camioneta tiene una pantalla de led curva, cámara trasera y asistente de estacionamiento, visión nocturna y pantallas en los reposacabezas. Además, se pueden achicar los asientos traseros de acuerdo a la cantidad de pasajeros que viajen.