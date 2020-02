El conomovedor post de Zaira Nara, tras la polémica por el parto respetado

View this post on Instagram

Dos semanas Viggo 💙 Parir duele... Pero no es como nos cuentan. Porque duele De mil dolores, sí. Porque estás ayudando a nacer a tu hijo, pero también te estás pariendo. Duele porque de pronto percibes y conoces el poder de tus caderas, que se abren hasta mucho más allá de su límite. Duele porque todos tus huesos y órganos, todo aquello que en tí conoces y desconoces. En tu yo cuerpo, En tu yo piel, En tu yo mujer, hembra, animal... Se expande más allá de los límites. Mas allá de lo que jamás en tu vida pudieras o volverías a sentir. Claro que duele parir. Mucho. Del mil dolores te digo. Cuando las contracciones te dejan sin aire. Cuando el miedo te vacía y bloquea. Cuando te desgarras con tu furor de fuego. Cuando pujas y tu cuerpo se vuelve una maquinaria pesada, ruidosa, lenta, dolorida y adormecida... Tan bella y poderosa. Cuando las ganas se disipan y estás tan cansada que ya no puedes más. "Me muero" dices, y es cierto: te mueres. Y qué fortuna verte morir así, Diosa. Qué regalo. Sí, algo de la mujer que conoces muere un poco y te pares, hermana, a ti misma en un acto de poder, de generosidad y entrega. En un acto humilde y místico. Así, tan pesada, ruidosa, asustada, dolorida y cansada.... te naces. Y eso no nos lo cuentan. Eso lo vives y se vive viéndote. Y es justo ahí, cuando crees morir, cuando sientes y gritas que ya no puedes más, que ahí se para todo. Que ya no sigues... Justo cuando estás en el limbo del neocórtex, y en el limbo tambien de la vida/muerte/vida, que la coronación está cerca. Que tu cría empuja... y tú empujas... Que la conexión se abre. Y ese acto sagrado, de sangre, liquido, oxitocina, sudor, amor y grito... Tiene el sonido casi silencioso, El sonido de los ecos, del universo y las raíces ... Que es el canto del nacimiento de la vida. Hmmm profundo sonido de las aguas... Y entonces... Tu hijo nace de ti, contigo. Calentito. Arrugados. Asustados. Vulnerable. Cachorro...Tan hermosa. Preparado para olerte y amarte... Como tú, nueva mujer, Paridora de la vida, del placer Y de ti misma. Madre @latribulunera 🙏🏻