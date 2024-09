Wanda Nara se encuentra en la cuenta regresiva para debutar por Telefe como conductora de la nueva edición de Bake Off Famosos. Esto generó mucha expectativa en todos los televidente por el nuevo reality de Telefe.

También se dieron a conocer algunos de los nombres de los participantes que serán parte de este reality, algunos de las son: figuras Karina Jelinek; Gatón Edul; Camila Homs; Cande Molfese; Callejero Fino; entre otros.

Bake Off Famosos

De la misma manera, se reveló que los jurados van a ser Christophe Krywonis; Maru Botana y Damián Betular. Lo único que quedaba por confirmar era la presencia de Zaira Nara como participante, ya que la invitaron a formar parte. Había mucha ilusión en la idea de que las hermanas Nara estén juntas en la pantalla, pero estas se acabaron rápidamente cuando la modelo reveló que no va a ser parte de este proyecto.

Zaira Nara reveló por qué no quiso estar en Bake Off con Wanda

Wanda y Zaira Nara

Fue en los últimos días cuando la hermana de Zaira explicó en una entrevista con Socios del espectáculo que no va a participar del reality.

Zaira Nara no va a poder acompañar a Wanda Nara porque tiene otros compromisos laborales. "Me divertía acompañarla a Wanda y verla desde otro lado. Pero, la verdad, es que empezamos a ver las fechas y demás y yo tengo varios viajes ya programados y tengo varias marcas con las que tengo acuerdos que no puedo romper", explicó





A.D