Zaira Nara decidió hablar sobre Jimena Buttigliengo, al top model argentina radicada en París y con quien fue vinculado el padre de sus hijos, Jakob von Plessen, en una supuesta infidelidad, que habría terminado en la separación de los dos.

La ruptura de Zaira Nara es un secreto a voces, dónde todo se dice, pero nada se confirma de manera directa por sus protagonistas. Sin embargo, la modelo habló con Pía Shaw, panelista de LAM y por medio de un audio de WhatsApp, se refirió a dos temas claves. La infidelidad de la cual acusan a Jakob y de su relación con Jimena Buttigliengo.

“Me gustaría aclarar que no encontré a Jakob con nada, que nunca descubrí que Jakob me haya sido infiel, ni nada por el estilo, ni nada raro, ni nada de todo lo que se dijo”, comentó Zaira Nara en el audio y remarcó que es mentira que ella lo haya encontrado siéndole infiel en París, y menos con Jimena Buttigliengo.

Zaira Nara rompió el silencio sobre Jimena Buttigliengo: “Pobre ella”

Sobre Jimena, quien en su momento también salió a desmentir los rumores de un romance Jakob von Plessen, comentó Zaira: “De la chica de la que hablan, es una mujer que recontra conozco. Me invitó al cumpleaños de sus hijitos mellizos cuando yo estuve en París. No fui porque realmente estaba muy conectada 24/7 con mi hermana”.

Zaira Nara sumó a sus declaraciones, que fue muy “random” lo que dijeron de Jimena y Jakob y se congració con la modelo: “Pobre ella, no sé, está con su marido. ¡Es horrible! Quizás, también, por no responder, vienen hablando más y armando una bola enorme que no es así. Me encantaría que eso quede claro, porque me duele muchísimo por la familia que somos y que seremos siempre”.

Zaira Nara explicó el porqué no sale a hablar en medio de los escándalos

En la misma comunicación que tuvo con Pía, y que la periodista de entretenimiento puso al aire de LAM, la hermana de Wanda Nara explicó las razones por las que no siempre sale a desmentir o aclarar las cosas que se dicen de ella.

“Yo desde chiquita tomo un poco esa actitud de silencio. Cuando empiezan a hablar de mí trato de no mirar, de no escuchar, de no leer y de no responder, porque sino, me angustio y me empiezo a enroscar en todo lo que se dice. Y prefiero mantenerme al margen", explicó Zaira Nara.

También aclaró que hay muchos periodistas que le escriben para que hable, pero no les responde, y no es de agrandada, solo que hay temas que ella considera muy personales. “Cada uno tiene sus procesos y entiendo que cada uno tenga sus procesos que no quieran salir a exponer y contar al aire”, acotó Zaira Nara.