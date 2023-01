Zaira Nara y Facundo Pieres protagonizan el romance del momento. Su blanqueamiento en un evento de Punta del Este donde asistieron varios famosos como Marcelo Tinelli y Susana Giménez, causó un fuerte furor en las redes sociales. En este contexto, Yanina Latorre reveló en LAM, el dato que nadie conocía de este romance.

La angelita desde Miami rompió el silencio y contó cómo empezó esta relación: “Yo en marzo o abril conté que Zaira se había ido a Miami con un grupo de amigas y que, en ese viaje, había estado con Facundo. La cosa es que, en realidad, el vínculo con Facundo venía desde octubre del año anterior. Ellos empezaron a verse y a tener una especie de relación de amantes”, aseguró Yanina Latorre.

Zaira Nara y Facundo Pieres estuvieron juntos en una fiesta en Punta del Este.

Lejos de especulaciones, desde octubre de este año, la prensa argentina empezó a manejar la información en el que afirmaban que la modelo le había sido infiel a Jakob von Plessen. No obstante, mostraron pocas pruebas al respecto. “En marzo, ella entra en crisis con Jacob von Plessen (su marido) porque se había enamorado de Facundo o ya estaban mal las cosas. Se va a Miami con las amigas, está mucho tiempo con él. Los rumores son fuertes, me entero yo y se entera el marido. Jacob ahí la encara, ella se lo niega. No tenía una prueba contundente”, detalló Latorre.

Seguidamente, agregó: “En ese momento, medio que siguen, después se distancian porque él no estaba cómodo. En junio de este año, Zaira le pidió una oportunidad al marido. No quería perder la familia, los hijos. El marido le da una oportunidad, se van a África, se amigan. Jakob no confiaba y qué hace: le pone un micrófono en el auto, otro en la cocina y otro en el comedor”, contó la rubia, para luego desclasificar que encontró el austriaco.

Zaira Nara descubierta en plena infidelidad

Yanina Latorre destacó que Jakob pudo escuchar las conversaciones que Zaira Nara tenía con Facundo Pieres: “Eran tremendas. Jakob junta las grabaciones y la encara: 'Ahora negame que es un tu amante. Agracedé que esto no lo filtro a los medios'. La cuestión es que ahí deciden separarse. Al otro día, Zaira escribe el comunicado diciendo que se habían separado de común acuerdo, ningún común acuerdo, el tipo la agarró. Ella tampoco parecía muy afectada porque ya conocía a este tipo Pieres”.

Tras esto, la esposa de Diego Latorre develó que hoy por hoy la nueva parejita ya tienen planes a futuro: “Se ven generalmente en el campo de él cuando los chicos están con el marido. Ahora tienen un plan blanqueamiento para los próximos dos o tres meses”, precisó Yanina Latorre.