Jakob Von Plessen: qué hizo mientras Zaira Nara estaba en Punta Del Este con Wanda Nara

Zaira Nara anunció semanas atrás su separación de Jakob Von Plessen, el papá de sus dos hijos: Malaika y Viggo.

Lejos de mostrarse angustiada por la situación, la modelo compartió constantemente en sus redes su día a día, sobre todo, en lo laboral.

Fue así que este fin de semana largo, mostró todo de su viaje a Punta Del Este con Wanda Nara y sus amigos Kennys Palacios y Flor Mellino.

Mientras tanto, su ex, lo pasó con sus hijos.

Estefi Berardi publicó esta tarde, fotos de Jakob Von Plessen con Malaika y Viggo.

"El es de Zaira volviendo de Mardel con sus hijos", escribió la panelista.

En las imágenes se pueden ver al empresario y a los niños en el aeropuerto.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen con sus hijos.

Zaira Nara, separada: el detalle desconocido sobre su ruptura con Jakob Von Plessen

La separación de Zaira Nara​ y Jakob Von Plessen generó algunos picantes rumores. A pesar de que la modelo insistió en no hablar de los motivos que la llevaron a su separación, varios rumores comenzaron a surgir durante los últimos días.

La más picante versión sobre los motivos de esta distancia los dio Yanina Latorre en LAM el pasado viernes. La panelista contó con detalles qué había sucedido en la pareja y hasta aseguró que Zaira Nara habría sido infiel.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen.

"La relación con el polista existió. Duraron tres meses. Fue insostenible. Ahí vino la primera crisis. El polista vive en Argentina pero viaja mucho. Él estaba recién separado, tiene hijos. Su ex mujer estalló cuando pasó todo esto. Así como me enteré yo, lo hizo todo el mundo. Y todos los vieron porque hay fotos", dijo Latorre en relación a Facundo Pieres, quien habría sido vinculado con la modelo.

Según el relato de Yanina, Jakob Von Plessen está al tanto de este vínculo y decide recuperar a Zaira Nara. "El marido, que está muy enamorada de ella, decide reconquistarla. Ella lo deja al polista y empiezan a recomponer. Él hizo todo lo imposible para reconquistarla, lo dio todo. Empezaron a estar juntos. Y él, es como Wanda, no puede perdonarla. Lo intentó pero no pudo. La remaron un montón, ella no lo vio nunca más al polista. Fue él quien le pidió que comunique la separación", disparó la "angelita".