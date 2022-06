Zaira Nara y Jacob von Plessen: revelan cómo está la pareja tras ser vistos juntos

Zaira Nara y Jakob von Plessen están atravesando una fuerte crisis que, pese a las versiones, están intentando superar. Los padres de Malaika y Viggo, recientemente fueron vistos compartiendo un fin de semana en Colonia, Uruguay, reavivando la posibilidad de una reconciliación.

"Este fin de semana, vi que ella se había ido a Colonia y le mandé un mensaje. '¿Con quién te fuiste?'. Y ella me puso 'mmmm'. No me contó", dijo Luli Fernández en "Socios del Espectáculo".

"Pero después, viendo las fotos, advertimos que siguen juntos y cada vez están mejor", dijo la panelista sobre las imágenes que compartió la experta en redes, Juariu, en donde se veía a un hombre muy parecido al Jacob.

De esta manera, la panelista dio a entender que la pareja estaría intentando resolver sus problemas y salir adelante.

El llamativo viaje de Zaira Nara en medio de su crisis con Jacob von Plessen

Previo a su viaje a Colonia, Zaira Nara sorprendió a sus seguidores al hacer una escapada en solitario al sur.

La modelo no quiso dar demasiados detalles sobre su presenten sentimental y se dio de lleno al cuidado de sus hijos y a su trabajo como modelo.

"Volver al Sur, Argentina", expresó Zaira en una de sus publicaciones. La modelo fue mostrando su llegada al lugar, además de los hermosos paisajes que fue viendo.