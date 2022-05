Zaira Nara habló de todo esta semana con Ángel de Brito y sus angelistas. La modelo y presentadora fue sorprendida por el móvil de LAM en vivo y contó, entre otros detalles, confidencialidades de ella y Wanda Nara.

Ángel de Brito le consultó por Wanda Nara, y Zaira Nara, muy inocente, le contestó que hablan todo el día. La curiosidad del periodista se despertó de inmediato. “¿Qué hablan tanto?”. “Hablamos de todo lo que te puedas imaginar”, le contestó con sonrisa nerviosa.

Zaira Nara sin filtro sobre sus WhatsApps con Wanda Nara: “No sostienen un archivo”.

“Hablamos de muchos temas. No hay tema que no hablemos con Wanda. O sea, creo que el chat con Wanda es el más borrado del planeta, porque me da miedo, todo lo que me dice, lo leo y lo borro”, comentó la modelo, y sumó: “No tengo una foto de la historia, ni de los bebés chiquitos, ¿entendés?”.

Según Zaira, las conversaciones de WhatsApp entre ella y su hermana, “no pueden sostener un archivo”. Sobre fotos hot de otros hombres, Zaira aclaró que no se envían ese tipo de archivos, pues Wanda es una mujer casada, agregó la modelo.

“Tenemos un chat con mamá, con Norita. Ahí sí hay cosas más picantes”. Sobre este grupo familiar, aclaró que no está Andrés Nara, pues es un grupo de chicas y tampoco hay un grupo de chat con él.

Zaira Nara elogió la forma en la que Pampita se maneja en los medios

Continuando con la entrevista en LAM, Zaira volvió a reconocer que le cuesta manejarse con los escándalos que la involucran a ella y prefiere muchas veces no salir a hablar, pese a que puede llegar a frenar los comentarios que las fake news. En esa medida resaltó las habilidades comunicativas y el fogueo periodístico que tiene Pampita.

«A mí me gusta como hace Pampita. Ella tiene un master y la admiro en eso, porque ella dice “No hablo de ese tema” y punto, yo soy muy verborrágica», cerró Zaira Nara este tema.