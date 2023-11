Zaira Nara y Paula Chaves siguen distanciadas, más allá del guiño que tuvieron en redes en el que se tiraron buena onda con likes. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz un momento incómodo que la modelo vivió por causa de la conductora.

Cuando Zaira Nara conoció a Jakob Von Plessen, su expareja y padre de sus dos hijos: Malaika y Viggo, tuvo un imprevisto que casi le impide llegar a la primera cita de la cual nadie sabía nada. Paula Chaves fue la causante de esa situación.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen.

El momento incódomo de Zaira Nara con Paula Chaves

En mayo del 2021, Zaira Nara estuvo en el programa de Jey Mammón, donde reveló el insólito momento que vivió años atrás con Paula Chaves: "Ella no sabía que yo iba a verme con Jako. Era todo muy nuevo, no dije nada... mi primera salida en 6 meses. La cosa es que me estaba maquillando para ir a su casa porque habíamos quedado en cocinar juntos... ahí me llamó Pau y me dice 'gordi, necesito que me vengas a bañar'... ella se había quebrado en el Bailando y no podía sola".

"Yo soy una amiga culposa que siempre tengo que estar ahí si me necesitas. No me doy cuenta el grado de emergencia, me creo que es una catástrofe. Pensé ¿qué hago? Era la primera cita a ciegas de mi vida. La cosa es que fui.... encima ella es alta, le tenía que pasar la esponja encima Paula no podía mover la pierna, mojársela nada. Tenía un yeso enorme fue un quilombo", agregó Zaira Nara que cumplió con el pedido de Paula Chaves.

"Con Pau vivíamos a 3 cuadras de diferencia en Las Cañitas. Después de bañarla, volví a mi casa, me cambié y fui a la cena, fue mucho más breve", finalmente, Zaira Nara pudo tener su tan esperada cita con Jakob.