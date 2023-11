Zaira Nara sorprendió a todos al renunciar a su participación en el programa de streaming del Bailando 2023 con un fuerte comunicado. La salida de la modelo le habría costado a Marcelo Tinelli una significante cifra y ella tendría un motivo oculto que podría explicar su decisión.

En Socios del Espectáculo revelaron que más allá del ofensivo comentario que hicieron sus compañeros, lo que le molestó a la hermana de Wanda Nara fue que se viralizara el clip en TikTok, la red social favorita de su hija Malaika.

Zaira Nara en el streaming.

El equipo del ciclo de ElTrece aseguró: "A ella le molestó y le dolió mucho cuando lo vio viralizado en TikTok, red social que su hija consume. Su hija ya tiene 6, 7 años, y a ella le dolió que pueda ver que dicen eso de su madre".

Paula Varela también reveló el lado que protagoniza Marcelo Tinelli en la polémica, quien se enteró del tuit con la renuncia de Zaira Nara en plena grabación: "Para él es un chiste que ella tendría que haber dejado pasar, no darle entidad a la persona que se lo decía".

Qué dijeron sobre Zaira Nara en el stream del Bailando 2023

Todo comenzó cuando Coti Romero habló sobre un ofensivo comentario de Charlotte Caniggia, cuando reveló en el canal de streaming que la participante le había dicho que tanto Zaira como su hermana habían llegado a donde están por "chupar pi...".

En su comunicado, Zaira Nara expresó en su comunicado: "Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional".

J.C.C