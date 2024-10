Zaira y Wanda Nara bailaron al ritmo de Callejero Fino en Bake Off y el cantante aprovechó para tirar un palito

Las noches de Telefe tienen un gran ritmo de la mano de Bake Off. Además de ser un certamen de pastelería, en el ciclo se viven alegres momentos de la mano de Wanda Nara y los participantes. El martes no fue la excepción, ya que contó con la presencia de Zaira Nara y las hermanas protagonizaron graciosas escenas, donde demostraron que el humor forma parte de su vida. Una de las situaciones sublimes la vivieron con Callejero Fino, quien no dudó en hacerlas bailar y aprovechó para lanzar un fuerte comentario.

La noche de Zaira y Wanda Nara con Callejero Fino

El martes por la noche, en una nueva emisión de Bake Off, se vivió uno de los momentos más graciosos de la emisión tras la visita de Zaira Nara al estudio, mientras los participantes realizan una de las pruebas del día. Al lado de Wanda, la modelo recorrió todas las estaciones y tuvo diversas interacciones con los famosos, mientras realizaban la prueba de la noche.

Entre la tensión que se vive en esos momentos de cocción, la modelo se acercó a Callejero Fino y protagonizaron un distendido baile. La charla comenzó por el trabajo del cantante, quien indicó que tuvo shows durante el fin de semana. Zaira le consultó acerca del tema que más le piden y el cantante indicó que esa canción es: "Solo doy perreo". Acto seguido, le pidieron que la cante y él lo hizo con una condición: que ellas bailaran.

Las hermanas aceptaron el desafío y perrearon hasta el piso. Sin embargo, el momento fue interrumpido por un comentario Wanda: "Tiene dos palabras esta canción". Esta frase de la conductora refirió a la letra del tema y rápidamente, el artista redobló la apuesta: "Como las tuyas". La respuesta hizo estallar de risa a las dos mujeres. Mientras tanto, el cantante agregó: "El muerto se ríe del degollado" .

Por supuesto que Callejero refería a la reciente carrera musical que lanzó Wanda, quien lanzó cuatro canciones, que fueron un boom. Por supuesto que Wanda se tomó con mucho humor estos comentarios y celebró el chiste del participante. Una vez más, dejaron en evidencia la buena relación que los une. Aunque se habló de un posible vínculo amoroso, ambos dejaron en claro que la unión es más bien amistosa.